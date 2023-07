이천시립도서관, '여름방학 IT 특강' 운영

이천시립도서관은 SK하이닉스 후원으로 조성한 IT 교육 공간 행복 IT 스터디랩에서 오는 28일부터 이천시 아동 및 청소년을 위한 '여름방학 IT 특강'을 운영한다.

강좌는 ▲3D펜 메이킹 클래스 ▲제페토를 활용한 메타버스 세상 ▲레고로 배우는 재미있는 메이커&코딩 ▲동화책과 함께하는 코딩한국사 ▲로봇팔 만들기 ▲소리나는 종이피아노 총 6개 강좌로 구성된다.

24일부터 홈페이지를 통해 선착순 모집하며 참가비는 무료다. 자세한 프로그램 내용 및 일정은 이천시통합도서관 홈페이지(www.icheonlib.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.

한편 이천시립도서관은 지난 4월부터 갈산·창전 등 지역아동센터를 방문해 각종 IT 강좌를 진행하는 ‘찾아가는 행복 IT 스터디랩’을 위탁운영하고 있다. 이 강좌에는 SK하이닉스 직원들이 보조강사로 자원봉사를 하고 있다.

김경희 이천시장은 “이천시립도서관이 미래 IT 인재 양성의 기반이 되는 창의성 공간이 될 수 있도록 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 말했다.





