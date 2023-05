[뉴스속 용어]전력구축·작전계획 시급한 '발사의 왼편'

'발사의 왼편(Left of Launch)'은 적성국의 미사일을 발사 전에 무력화시키는 작전개념이다. 미사일이 발사되기 전에 사이버공격, 통신망 교란 등의 방법을 활용해 미사일 발사 직후에 실패하도록 만드는 작전으로, 미사일 발사 자체를 막거나 엉뚱한 곳에 떨어지도록 만든다.

미사일 발사를 준비→발사→상승→하강으로 나눌 때 '발사'보다 이전 단계인 '준비' 단계에 공격을 가한다는 의미에서 '발사 직전 교란'이라고도 하며, 발사보다 왼쪽에 있는 준비 단계에 공격을 가하기 때문에 '발사의 왼편'이라고도 한다. 반대로 '발사의 오른편(Right of launch)'은 발사 이후 요격과 이후의 응징·보복을 포함하는 작전개념이다.

지난달 24일 조선중앙TV는 북한 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 '핵무인수중공격정' 수중폭발 시험과 전략순항미사일 핵탄두 모의 공중폭발시험을 각각 진행했다고 보도했다. [사진=조선중앙TV 화면/연합뉴스] [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr (끝)

AD

원본보기 아이콘