서울 평균 아파트값, 강남 15억원·강북 10억원 넘었다

KB부동산, 2월 평균 아파트값 서울 12억원, 수도권 8억원 넘어

[아시아경제 조강욱 기자] 서울 강남권과 강북권의 평균 아파트값이 각각 15억원, 10억원을 넘어섰다.

28일 KB국민은행 월간 주택시장동향 시계열 통계에 따르면 이달 강남지역(한강 이남 11개 구)과 서울 강북지역(한강 이북 14개 구)의 평균 아파트 매매가는 각각 15억1210만원, 10억487만원을 기록해 처음으로 15억원과 10억원을 넘어섰다.

강남지역 아파트값은 지난 2019년 8월 처음으로 10억원을 넘은 뒤 1년 뒤인 2020년 9월에는 12억356만원으로 2억원 올랐다 이어 6개월 만인 지난해 3월(13억500만원)에는 13억원을 웃돌았고, 또 6개월 후에는 지난해 9월(14억2980만원)에는 14억원을 넘었다. 여기에 5개월 만인 이달(15억1210만원)엔 주택담보대출이 전면 금지되는 15억원 선까지 넘어섰다.

강북 지역 평균 아파트값은 지난해 6월(9억290만원) 처음으로 고가주택 기준선인 9억원을 돌파했고, 8개월 만인 이달(10억487만원) 1억원이 더 올라 처음으로 10억원을 초과했다.

서울 전체 아파트 평균 매매가는 이달 12억6891만원을 기록했다. 서울·경기·인천을 모두 포함한 수도권의 평균 아파트값은 이달 8억195만원으로 8억원을 돌파했다.

지방에서는 상대적으로 가격 상승 폭이 큰 5대 광역시(대전·대구·부산·울산·광주)의 평균 아파트값이 4억248만원으로 4억원대에 진입했다.

전국적으로 아파트 매매·전세 시장은 양극화가 역대 최대로 심화되고 있는 모습이다.

이달 전국 아파트 5분위 배율은 매매 10.0, 전세 7.8로 집계됐다. 전국적으로 가격 상위 20%의 아파트가 하위 20% 아파트보다 매매가는 10.0배, 전셋값은 7.8배로 높은 셈이다. 이는 2008년 12월 관련 월간 조사가 시작된 이래 역대로 가장 높은 수치다.

5분위 배율은 주택을 가격순으로 5등분해 상위 20%(5분위)의 평균 가격을 하위 20%(1분위)의 평균 가격으로 나눈 값이다. 고가주택과 저가주택 사이의 가격 격차를 나타내는 것으로, 배율이 높을수록 양극화가 심하다는 것을 의미한다.

이달 전국 하위 20%의 아파트값은 평균 1억2342만원으로 지난달보다 65만원 떨어졌지만, 상위 20%의 아파트값은 평균 12억3639만원으로 2307만원 올랐다.

같은 기간 전셋값은 전국 하위 20%의 아파트가 지난달보다 5만원 하락한 8803만원이었으나 상위 20%의 아파트는 1304만원 상승한 6억9013만원에 달했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr