기아, 소비자 기자단 ‘Kia 플레이어’ 6기 모집

[아시아경제 성기호 기자] 기아가 공식 블로그 PLAY Kia의 소비자 기자단 ‘Kia 플레이어’ 6기를 모집한다고 28일 밝혔다.

‘Kia 플레이어’는 기아가 2017년부터 운영하고 있는 소비자 기자단 프로그램으로, 단순 정보 전달 형식을 벗어나 고객이 직접 기아의 다양한 소재를 발굴하고 고객의 목소리를 반영한 특별한 콘텐츠를 제작하는 고객 참여형 프로그램이다.

작년 활동했던 ‘Kia 플레이어’ 5기는 2021년 사명을 바꾸고 지속가능한 모빌리티 솔루션 제공 기업으로 변모한 기아의 모습과 다양한 신차 경험, 카 라이프 등을 고객 입장에서 제작한 콘텐츠로 큰 호응을 얻었으며, 총 40건의 콘텐츠를 통해 조회수 132만의 성과를 거뒀다.

기아는 올해 새로운 ‘Kia 플레이어’ 6기를 모집해 4월부터 1년간 이들이 제작한 기아와 관련된 고객 친화적 콘텐츠를 기아 공식 블로그 PLAY Kia를 통해 전달할 예정이다.

기아는 선발된 플레이어들의 콘텐츠 제작을 위해 ▲신차 시승차 제공 ▲활동비 지원 ▲‘Kia 플레이어’ 제작 콘텐츠 기아 온드미디어 노출 및 광고 ▲기아 공식 행사 초청 ▲콘텐츠 작성 교육 등 풍부한 혜택을 제공할 예정이다.

‘Kia 플레이어’는 ▲다음달 14일까지 온라인 접수 ▲다음달 18일 온라인 심사 ▲다음달 23일 최종 합격자 발표의 과정을 거쳐 ▲2022년 4월부터 2023년 3월까지 1년간 활동하게 된다.

‘Kia 플레이어’ 활동 및 선발에 관한 자세한 내용은 기아 홈페이지 및 기아 공식 블로그 PLAY Kia에서 확인할 수 있다.

기아 관계자는 “기아가 6년째 고객과 함께 소통하는 대표적 고객 참여 프로그램인 만큼 전폭적인 관심과 지원이 있을 예정”이라며, ‘Kia 플레이어’의 활동을 통해 더 참신하고 고객의 목소리를 대변하는 자동차 콘텐츠가 유통되길 기대하고, ‘Kia 플레이어’ 프로그램이 플레이어들에게도 콘텐츠 제작자로서 도움이 되는 동반성장 모델로 자리매김하기를 바란다"고 말했다.

