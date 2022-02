[아시아경제 이정윤 기자] 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 17,000 전일대비 100 등락률 -0.58% 거래량 117,844 전일가 17,100 2022.02.28 13:00 장중(20분지연) 관련기사 차바이오텍, 552억5000만원 규모 신규시설 투자CMG제약, 그래핀 적용한 '그레노스 그래핀 LED 마스크' 출시차바이오텍, 중간엽 줄기세포 관련 특허권 취득 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 82억416만원으로 흑자전환했다고 28일 공시했다.

매출액은 9.5% 늘어난 7279억6727만원, 당기순손실은 252억5692만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr