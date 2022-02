외풍에 삐걱거린 포스코, 지주사 결국 포항 '유턴'

포스코홀딩스·미래기술연구원 본원 포항으로

[아시아경제 정동훈 기자] 포스코그룹이 출범을 이틀 앞둔 포스코홀딩스의 설립 위치를 경북 포항으로 바꾸고 미래기술연구원 본원도 포항에 두는 결정을 내렸다. 정치권 입김으로 친환경 신사업 추진을 위한 지주사 체제가 출발부터 삐걱거리면서 친환경·미래소재 전문 그룹으로의 도약에 차질을 빚을 수 있다는 지적이 나오고 있다.

28일 재계에 따르면 포스코는 포항시와 지주사인 포스코홀딩스를 내년 3월까지 포항으로 이전할 것을 추진한다는 내용의 합의서를 작성했다. 이와 함께 서울에 설립을 추진 중이던 미래기술연구원도 본원은 포항에 두고 수도권에 분원을 설치하기로 했다. 포항시와의 지역상생협력, 투자사업에 대해서 포항시와 포스코, 포스코홀딩스가 태스크포스(TF)를 구성해 상호 협의를 추진할 것으로 보인다. 전중선 포스코 사장이 지난 25일 김정재 국회의원을 만나 포스코 지주사 주소 이전과 미래기술연구원 포항 설립에 대해 전격 수용의 입장을 전한 것으로 알려졌다. 다만, 포스코홀딩스의 본사 이전은 정관 변경이 필요해 추후 이사회와 주주총회를 통과해야 한다.

이같은 결정에는 정치권과 지역사회의 반발 영향이 컸다. 포스코가 지난달 28일 지주사 체제 전환을 결정한 이후 유력 대통령 선거 후보들은 "지역 균형 발전을 위해 포스코의 서울 설립을 반대한다"고 입을 모았다. 포항 시민사회단체와 지역 정치권도 각종 집회와 항의 방문을 통해 지주사의 서울 설립에 반대 뜻을 관철했다. 이같은 분위기 속에 포스코는 "포항 지역사회에서는 포스코가 포항을 떠날 것이라는 오해가 지속돼 왔다"며 "포스코와 포항시는 상황이 극단으로 치닫는 것을 막고 지역경제에 미치는 영향을 최소화하면서 사태를 원만히 해결하겠다"고 밝혔다.

한편 포스코홀딩스와 미래기술연구원은 인공지능(AI)·2차전지·수소 등 신사업 분야의 투자와 연구개발(R&D) 컨트롤 타워 역할을 담당하는 만큼 인력 경쟁이 치열한 신성장 분야에서 연구 인력 확보 과제를 안게 됐다.

