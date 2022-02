태광그룹 일주학술문화재단, 30기 국내학사 장학생 뽑는다

3월18일까지 60명 선발

"5학기 등록금 전액, 생활비 중 선택"

[아시아경제 문채석 기자] 태광그룹 일주학술문화재단은 다음 달 18일까지 국내 4년제 대학교 2학년 1학기 재학생을 대상으로 '2022학년도 30기 국내학사 장학생 선발'을 진행한다고 28일 밝혔다.

국내학사 장학생 선발 사업은 '나무는 숲과 함께 자라야 한다'는 기업의 사회적 책임을 약속했던 재단 설립자 고(故) 이임용 회장의 철학에 따라 1991년 시작해 지난해까지 총 1029명의 장학생을 지원했다. 올해는 60명을 뽑을 예정이다.

평점 3.0 이상의 성적(4.5점 기준)을 받은 학생이면 장학생을 신청할 수 있으며 예체능을 포함해 모든 전공을 고르게 선발한다. 올해부터는 봉사활동을 강조해 평가를 세분화했으며 아동청소년 공동생활가정 거주자와 기초생활보장 수급자에 가산점을 주기로 했다. 선발된 장학생은 최대 5학기까지 등록금 전액 또는 생활비를 선택할 수 있다. 장학생들은 '아동청소년 공동생활가정'(그룹홈)에서 거주하는 청소년 멘토링에 참여해야 한다. 멘토링은 학습·예술지도, 진로상담 등으로 진행된다.

10년차에 접어든 일주재단의 그룹홈 멘토링 사업은 복지 사각지대에 놓인 그룹홈 아이들을 위해 장학생을 연계해 학습지도, 진로상담 등을 실천하는 사회공헌활동이다.

희망자는 일주재단 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 선발전형은 서류 및 면접심사로 이루어지며, 장학금 필요성에 대한 지원 동기·인성·역량 및 비전 등을 종합적으로 평가한다.

허승조 일주재단 이사장은 "나눔의 선순환을 몸소 실천할 수 있는 우수한 인재들을 선발해 한국사회의 중추적인 역할을 할 수 있도록 장학생들을 위한 다각적인 지원을 하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr