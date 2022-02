신한금융투자, 쿼터백과 '디지털 종합 자산관리' 업무협약 체결

[아시아경제 이정윤 기자] 신한금융투자는 로보어드바이저(RA) 대표 업체인 쿼터백과 비대면 투자일임 서비스 및 자산관리 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

신한금융투자는 비대면 계좌개설·금융상품 매매 등의 증권거래 시스템과 쿼터백의 인공지능(AI) 알고리즘을 이용해 간편한 투자서비스를 제공하고 쿼터백과 제휴돼 있는 다양한 비금융 플랫폼을 통한 T&T(Traffic & Transaction) 확장을 추진한다.

장기적으로는 쿼터백의 투자 솔루션을 활용해 차별적인 디지털 종합 자산관리 서비스를 제공할 계획이다.

아울러 신한금융그룹은 신한캐피탈에서 운용 중인 SI펀드(전략적 투자 펀드) '원신한커넥트 신기술 투자조합 제1호'의 100억원 투자를 통해 쿼터백과의 강력한 파트너십 구축을 지원했다. 또 신한금융투자 뿐만 아니라 그룹사의 다양한 디지털 사업에 로보어드바이저 기술을 활용한 협력을 추진할 계획이다.

김장우 신한금융투자 디지털그룹장은 "신한금융투자의 우수한 금융인프라와 쿼터백의 RA 기술력이 만나 쉽고 간편한 투자서비스를 제공할 것"이라고 했다.

