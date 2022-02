K쇼핑, 동원디어푸드와 업무협약 체결…“식품 경쟁력 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 동원디어푸드와 업무협약(MOU)을 체결하고, 식품 경쟁력 강화 및 라이브커머스 활성화에 나선다고 28일 밝혔다.

K쇼핑은 이번 업무협약을 통해 라이브커머스 중심의 유통 채널과 식품 특화 상품 등 양사가 보유한 역량 및 자원을 최대한 활용해 업무 시너지를 창출해나갈 계획이다.

특히 동원F&B의 프리미엄 한식 브랜드 ‘양반’, 건강한 집밥을 표방한 HMR 브랜드 ‘더반찬&’, 100% 국산 1A 등급 원유를 사용한 유제품 브랜드 ‘덴마크’, 전세계 59개국에서 판매되는 종합 건강기능식품 브랜드 ‘GNC’, 홍삼 전문 브랜드 ‘천지인’ 등 다양한 상품을 선보일 예정이다.

K쇼핑 관계자는 “최근 집밥과 편리미엄(편리함+프리미엄)이 새로운 라이프스타일 트렌드로 부상한 가운데 K쇼핑 라이브커머스를 통해 맛과 품질이 보증된 동원그룹 전략상품을 업계 최초로 선보이거나 단독 구성으로 판매하는 등 다양한 기획방송을 지속적으로 해나갈 것”이라고 말했다.

