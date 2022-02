코로나19 오후 9시까지 13만5361명 확진… 누적 300만↑

어제보다 1만8167명 적어



[아시아경제 조성필 기자] 오미크론 변이 확산세가 지속하면서 주말인 27일에도 오후 9시까지 코로나19 확진자가 13만명을 넘었다.

서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 13만5361명으로 집계됐다. 전날 15만3528명보다 1만8167명 적다. 1주 전인 지난 20일 집계치(9만3260명)와 비교하면 1.5배 수준이고, 2주 전인 지난 13일 집계치(5만3390명)의 2.5배다.

앞서 27일 0시 기준으로 발표된 신규 확진자수는 16만3566명, 누적 확진자 수는 299만4841명이었다. 여기에 오후 9시까지 이미 13만여명의 확진자가 새로 발생했기 때문에 누적 확진자 수도 300만명을 훌쩍 넘어섰다. 누적 확진자는 2020년 1월 20일 국내 첫 확진자가 발생한 이후 이달 6일 100만명에 도달하기까지 748일(2년 18일)이 걸렸다. 전파력이 강한 오미크론 변이가 본격적으로 확산하면서 200만명(이달 21일)에 도달하는 데까지는 불과 15일, 이어 300만명까지는 1주일로 간격이 더욱 단축됐다.

이날 오후 9시까지 신규 확진자는 수도권에서 7만5115명(55.5%), 비수도권에서 6만246명(44.5%)이 나왔다. 시도별로는 경기 3만7077명, 서울 2만7973명, 부산 1만452명, 인천 1만65명, 경남 7619명, 대구 5800명, 충남 5132명, 경북 4921명, 전북 4057명, 광주 3894명, 대전 3683명, 전남 3320명, 강원 3195명, 충북 3052명, 울산 2486명, 제주 1800명, 세종 835명 등이다.

오미크론 변이가 국내 지배종으로 자리 잡으면서 신규 확진자 수도 가파르게 증가하고 있다. 지난 21일부터 1주간 일일 신규 확진자 수는 9만5359명→9만9569명→17만1451명→17만9명(당초 17만15명으로 발표 후 정정)→16만5890명→16만6207명(당초 16만6209명으로 발표 후 정정)→16만3566명으로 하루 평균 14만7436명이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr