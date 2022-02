"유사시 日 한반도 개입" 윤석열 발언에…與 "경악스러운 망언"

[아시아경제 황수미 기자] 더불어민주당은 윤석열 국민의힘 대선 후보가 한미일 동맹과 관련해 유사시 일본군이 한반도에 개입할 수 있다는 취지의 발언을 내놓았다며 공세를 이어나갔다.

27일 국회 외교통일위원회 소속 민주당 의원들은 공동 성명을 통해 "한미일 군사동맹은 일본군의 한반도 진입 가능성을 연 것"이라고 비판했다.

앞서 지난 25일 열린 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선 후보 TV 토론에서 윤 후보는 심상정 정의당 후보가 한미일 군사동맹과 관련해 질문하자 "한미일 동맹이 있다고 해서 (일본군이) 유사시에 들어올 수도 있는 것이지만 꼭 그걸 전제로 하는 동맹은 아니다"라고 발언한 바 있다.

이와 관련해 민주당 의원들은 "일본은 '한국이 독도를 불법 점거하고 있다'며 독도 영유권을 주장하고 있다"며 "윤 후보는 이런 침략국 지위를 회복하려고 도발을 일삼는 일본과 군사동맹을 맺자는 것인지 우리 국민에게 즉시 대답해야 한다"고 촉구했다.

또한 "과거 침략 행위에 대한 역사 왜곡 해결 없이 군사동맹을 맺는다면 일본의 잘못된 왜곡된 행위를 인정하고, 일본 군사 대국화를 정당화하는 것"이라며 "누구를 위한 군사동맹인지 심히 우려스럽다"고 했다.

그러면서 "윤 후보는 반국민적 '일본군 한반도 개입' 시사 발언을 즉각 사과해야 한다"고 했다.

백혜련 선대위 수석대변인도 국민의힘이 윤 후보의 발언을 감싸기 위해 억지를 부린다고 날을 세웠다.

백 수석대변인은 이날 브리핑에서 "윤 후보의 자위대 망언에 국민의힘도 화들짝 놀란 모양"이라며 "논란 확산을 차단하고 싶은 것인지 오히려 '법적조치' 운운하며 겁박하고 있다"고 말했다.

그는 "적반하장"이라며 "윤 후보가 국민 앞에 망언을 사죄하고 철회해도 될까 말까 한 사안인데 국민의힘의 뻔뻔함에 혀를 내두를 지경"이라고 비판했다.

또한 "방귀 뀐 놈이 성내는 격"이라며 "손바닥으로 하늘을 가리려 해봤자 이미 내뱉은 망언"이라고 했다. 그러면서 "경악스러운 망언을 내뱉고 이처럼 얕은 수로 책임을 면하려 한다고 그 책임을 피할 수 없다"고 지적했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr