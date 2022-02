[아시아경제 이창환 기자] 경기도 안산시 단원구에서 코로나19 재택 치료 중이던 50대 A씨가 25일 오후 9시20분께 집안에서 숨진 채 발견됐다.

보건소 측은 A씨와 하루 종일 연락이 닿지 않자 A씨의 자택에 방문했다.

문이 잠겨 있자 119에 신고했고, 출동한 소방당국과 집 안으로 들어가 숨져 있는 A씨를 발견했다.

보건당국은 A씨의 사인을 조사하는 중이다.

