안철수 "준공 10년 넘은 아파트, 무료 정밀안전점검"

[아시아경제 배경환 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 준공 10년이 지난 전국 아파트에 대한 무료 정밀안전점검을 약속했다.

26일 안 후보는 SNS를 통해 "광주아파트 붕괴사고와 같은 불행한 일이 다시는 일어나지 않도록 철저한 예방적 조치가 필요하다"며 이같이 밝혔다.

구체적으로 안 후보는 "당선 즉시 인수위 차원에서 준공 10년 경과 전국 아파트 4만140동에 대해 정밀 안전점검을 전면 실시하고 이상 징후가 발견되면 정밀안전을 실시하겠다"라며 "소요 비용은 약 400억원 정도로 예상한다"고 밝혔다.

이어 "전국 건설 현장의 불법 하도급 행태를 전수 조사해 강력하게 처벌하고 불법하청, 부실공사의 고리를 끊겠다"며 "적발된 모든 불법 행위는 무관용 원칙으로 처벌할 것"이라고 전했다. 특히 5년 이내 3회 이상 불법행위가 적발될 경우에는 건설업 등록을 말소하는 현행 규정을 강화해 10년 이내 2회 이상만 적발돼도 건설업 등록을 말소시키는 '2진 아웃제'를 도입하겠다고 언급했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr