"美, 이르면 25일 푸틴 직접 제재"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국이 이르면 25일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 제재를 부과할 예정이라고 CNN방송이 2명의 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 이번 제재는 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국이 러시아 경제와 푸틴 대통령 측근을 대상으로 단행한 제재에 이어 한층 높은 수준의 제재가 될 전망이다. 소식통은 러시아 당국자들도 제재 대상에 포함될 것이라고 말했다.

이는 앞서 유럽연합(EU)이 푸틴 대통령과 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관을 대상으로 제재를 논의한 데 이어진 것이라고 CNN은 전했다.

조 바이든 대통령은 전날 대국민 연설에서 푸틴 대통령에 대한 제재가 여전히 "테이블 위에 있다"고 가능성을 열어뒀다. 다만 그는 '왜 오늘 푸틴 대통령을 제재하지 않느냐'는 반복된 질문에는 답하지 않았다.

