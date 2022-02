[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]미국 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE)이 약 40년 만에 가장 높은 수준을 나타냈다.

미 상무부가 25일(현지시간) 공개한 1월 미국 근원 PCE는 전년 동기 대비 5.2% 상승했다. 이는 1983년 4월 이후 가장 높은 상승폭이다. 이는 시장 예상치인 5.1%도 웃돈다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 포함한 1월 PCE는 전년 동기 대비 6.1% 올랐다. 1982년 2월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

근원 PCE가 Fed가 인플레이션 추이를 관찰할 때 가장 선호하는 물가지표임을 고려할 때 3월 Fed의 금리인상 행보에 무게가 쏠린다.

한편 같은 날 공개된 미국의 1월 내구재 수주는 전월 대비 1.6% 증가한 2775억달러로 나타났다. 이는 시장 전망치(0.8%)를 웃돈다.

