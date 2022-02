[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 사회적 거리두기 참여 군민 공감대 형성을 위해 ‘코로나19 확산 방지 챌린지’를 시작했다.

이번 챌린지 첫 주자는 군수. 지난 24일 구인모 거창군수가 오미크론 확산 방지를 위한 개인방역수칙 준수 사항을 홍보하고 지역 내 산발적으로 발생하고 있는 코로나19를 함께 이겨내기 위해 출발했다.

구인모 군수는 “이번 캠페인의 슬로건처럼 ‘너와 내가 아니면 누가 지키겠냐’는 마음으로 거리두기, 마스크 쓰기, 손 씻기 등 기본적인 방역수칙을 지켜 코로나를 이겨내자”고 말했다.

구인모 군수는 다음 챌린지 참여자로 남기재 거창경찰서장을 지명해 바통을 넘겼다.

군은 최근 코로나19 확진 재택치료자들을 위해 전담 공무원을 배치하고 1일 1회 건강 상태를 파악하는 등 재택치료자의 불편을 줄이도록 힘쓰고 있다.

