심상정 "정치개혁, 선거용 퍼포먼스로 할 생각은 말라" 민주당 비판

與 정치개혁? "이번에는 책임있게 실천하길"

"민주당 의지 있으면 협력...선거 연대는 아냐"

"李 경제 공약, 역사적 퇴행 불가피"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 심상정 정의당 대선 후보는 송영길 더불어민주당 대표가 24일 다당제 연합정치를 보장할 수 있는 내용의 정치개혁을 위한 연대를 제안한 것에 대해 "우리는 늘 앞에서 끌라면 끌고 뒤에서 밀라면 밀고 해 왔고 이미 또 법안도 다 내놨다"며 "그거(정치개혁)를 선거용으로 어떤 퍼포먼스로 하실 생각은 하지 말라"고 말했다.

심 후보는 25일 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 '윤석열 빼고 다 뭉치자는 이른바 반(反)윤텐트에 대해 어떻게 답하겠느냐'는 질문에 "이번에는 이걸 대통령 선거의 유불리하고 연계하지 말고 민주당이 정체성을 회복하는 차원에서 책임있게 실천하시길 바란다"며 이같이 말했다.

또 "어제 송영길 대표가 말씀하신 그 정치개혁 방안은 김대중 대통령 이전부터 늘 더불어민주당의 공약이었다"며 "그런데 문제는 더불어민주당이 말만 하고 안 한 것이다. 지난 20대 국회 때 촛불개혁의 열망을 담아서 선거제도 개혁, 애써서 만들었지만 결국 원점으로 되돌렸다"고 했다.

그러면서 "저희는 (정치개혁을) 얼마든지 환영하고 더불어민주당이 진짜 하겠다는 의지가 있으면 당연히 저희가 협력한다"며 "문제는 더불어민주당이 잘 하면 되는 것"이라고 말했다. 선거 연대는 아니냐는 질문에 그는 "당연하다"며 "이미 전사(前史)가 있지 않냐"고 일축했다.

심 후보는 "15년 동안 본인들이 주장하고 실천 안 했고 저희가 힘 보태서 정말 많은 사회적 비용을 치르고 만들었지만 자신을 기득권 지키기 위해서 배신한 것"이라며 "그러니까 지금 우리한테 뭘 약속을 같이 해 달라, 이런 얘기 자체가 가당치 않다"고 지적했다.

이어 "선거용으로 이렇게 내놓고 매번 선거 때마다 이야기했으니까 그 진정성이 많이 훼손되지 않았겠냐"며 "그런 부분들을 성찰하면서 정말 더불어민주당이 정치개혁 하는 만큼 확실히 좀 했으면 좋겠다"고 강조했다.

그는 코스피 5000 달성, 가상자산 활성화 등 이재명 민주당 후보의 경제 공약에 대해서는 "지금은 금리가 불가피하게 올라갈 수밖에 없는데 계속 경기부흥을 부추기는 건 완전히 거꾸로 간 것"이라고 비판했다.

심 후보는 "영끌(영혼까지 끌어모아 대출)해서 집 산 분들 이자 부담을 어떻게 할지 거품을 관리하고 전환해야 할 때 다 거꾸로 가고 있다. 그건 절대로 유능한 대통령이 아니다"라며 "이게 잘못되면 역사적인 퇴행이 불가피하고 불평등은 심화되고, 국가경쟁력도 악화될 수 있다"고 주장했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr