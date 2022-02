신협 '온뱅크' 출시 2년 만에 가입자 150만명 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 신협중앙회는 모바일뱅킹 어플리케이션(앱) '온(ON)뱅크'의 가입자가 150만명을 돌파했다고 25일 밝혔다. 출시 2년 만이다.

온뱅크는 비대면 조합원 가입, 출자금 계좌 개설이 가능한 상호금융권 최초의 모바일뱅킹 앱이다. 월 평균 유입자는 6만명이다. 예·적금 총액은 13조원(1월 말 기준)을 넘었다.

신협의 저율과세 혜택을 창구 방문 없이 누릴 수 있다는 것도 온뱅크의 인기 요인이다. 현재 온뱅크 예·적금 수신액의 33%에 해당하는 4조2673억원이 저율과세 상품으로 유입됐다.

터치 몇 번으로 송금하는 온뱅크 간편이체 서비스도 만족도가 높다고 신협 측은 밝혔다. 간편이체는 OTP, 보안카드 등 별도의 보안매체 없이 1일 300만원까지 계좌 송금이 가능하다. 해당 한도 내에서 100만원까지 카카오톡과 문자메시지를 통한 이체도 된다. 전체 이체 건수의 92%가 간편이체로 진행됐다.

신협은 온뱅크 150만명 가입 달성을 기념해 당초 올 3월까지 진행 예정이었던 즉시이체 수수료 면제 서비스를 내년 3월 31일까지 1년간 연장한다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr