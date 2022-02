에디슨모터스 컨소시엄 "유앤아이, 쌍용차 인수단 합류"

유앤아이, 에디슨모터스-에디슨EV와 쌍용차 인수 업무협약

[아시아경제 유현석 기자] 에디슨모터스 컨소시엄은 코스닥 상장사 유앤아이가 쌍용차 인수단에 합류했다고 24일 밝혔다.

에디슨모터스 컨소시엄의 전략적 투자자인 에디슨모터스와 에디슨이브이는 이날 유앤아이와 함께 쌍용차 인수를 위해 다방면으로 상호 협력하기로하는 업무협약을 체결했다.

의료기기 제조업체인 유앤아이는 자회사 디엠파워가 2차전지 검사장비와 전기차 충전기 전문기업인 인피니티웍스를 인수해 에너지 분야로 사업을 다각화하고 있다. 에디슨모터스컨소시엄 회사들과 상호 시너지를 통한 사업성장을 기대할 수 있게 됐다.

유앤아이의 손자회사인 인피니티웍스는 2차전지 분야에서 LG에너지솔루션과 협력을 통해 검사기술의 공동연구를 진행해오고 있다. 검사장비도 납품하고 있다. 전기차 충전소에서 사용되는 7KW 완속충전기, 50KW급속, 100KW 대용량 급속 및 20KW 이동형 급속 충전기 등 국내외 전기차 충전을 지원하는 솔루션을 보유하고 있다. 전기차 사업에 힘을 보탤 것으로 예상된다.

강영권 에디슨모터스 대표는 "유앤아이의 전기차 충전사업, 기술력, 미래 성장성 등을 종합적으로 검토 한 결과 상호 시너지효과가 클 것으로 판단해 참여를 결정했다"며 "쌍용차를 인수하게 되면 빠른 경영정상화를 위해 기술력 있는 여러 회사들의 협력이 절실히 필요하다"고 말했다. 이어 "국내외 다양한 재무적투자자(FI) 들로부터 쌍용차의 빠른 정상화를 위해 필요한 자금들을 조달할 계획"이라고 말했다.

구자교 유앤아이 대표는 “우리가 보유한 충전기 제조기술과 배터리 검사기술 및 경험이 에디슨모터스와 에디슨이브이의 우수한 전기차 생산기술 및 관련 기술들과 결합할 것"이라며 "급격히 성장하고 있는 전기차 시장에서 쌍용차의 빠른 경영정상화를 이룰 수 있을 것으로 확신한다"고 강조했다.

