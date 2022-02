[아시아경제 문혜원 기자]애경산업은 다목적 세정제 브랜드 ‘엄마의 선택’의 지난해 매출이 전년대비 16% 늘었다고 24일 밝혔다.

애경산업에 따르면 엄마의 선택의 매출은 2019년 전년대비 27% 성장한 데 있어 2020년에는 18% 오르는 등 2014년 출시 이후 매년 두 자릿수의 성장률을 기록하고 있다.

제품별로 보면 베이킹소다는 2019년에 19%, 2020년에 15%, 2021년에 5% 성장했으며, 과탄산소다는 2019년에 43%, 2020년에 21%, 2021년에 23% 성장했다. 구연산은 2020년에 18%, 2021년에는 14% 성장했다.

애경산업 관계자는 “성분에 대한 관심 증가와 다목적 세정의 기능으로 인해 베이킹소다뿐만 아니라 과탄산소다, 구연산 등 천연성분의 다목적 세정제가 인기를 끌고 있다”며 “앞으로도 다목적 세정제의 사용량이 증가될 것으로 기대한다”고 말했다.

