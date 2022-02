沈 "이재명, 애먼 심상정 탓…내가 누구 편 들어주려 출마했나"

"이재명, 국민의힘과 비전·정책 어떻게 다른지부터 증명해야"

"조국 사태, 집값 폭등, 위성정당…민주당이 한 게 뭐냐" 맹비판



[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 23일 이재명 더불어민주당 대선 후보를 향해 "저 심상정은 이재명 후보, 윤석열 후보 편들어주러 나온 사람이 아니다"라면서 "민주주의와 다원화에 대한 배려는 눈곱만큼도 없이, 큰 당이라고 소수당을 발아래 무릎 꿇리려는 오만한 태도는 버리기 바란다"라고 직격했다.

이날 오후 심 후보는 서울 마포 망원시장을 찾아 현장 유세에서 "엊그제 TV토론을 마치고 이 후보가 '심 후보는 국민의힘에는 관대하고 민주당에는 가혹하다'고 말했다"며 "그게 아니다, 이 후보가 부자들에게 관대하고 힘없는 서민들에게 가혹한 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "이 후보 편을 안 들어줬다는 얘기인데, 저는 양당 기득권 정당이 대변하지 않는 대한민국의 수많은 국민들 편들어주러 나왔다"고 꼬집었다.

그러면서 "애먼 심상정 탓하지 마시고, 이 후보는 국민의힘과 비전, 정책이 어떻게 다른지부터 증명하라"고 지적했다.

심 후보는 "저와 정의당의 입장은 분명하다. 국민의힘 수구세력을 퇴출시켜야 된다고 생각한다"면서 "그런데 국민이 탄핵한 그 수구세력의 부활을 누가 만들어냈는가"라고 반문했다.

이어 "이명박, 박근혜 국정농단을 경험한 우리 국민들이 다시는 이런 일이 벌어지지 말라고, 국민들의 더 나은 삶, 나라다운 나라 만들라고 더불어민주당 대통령 만들어주고, 지방 권력 모아주고, 180석이나 보태줬지 않았냐"며 "그런데 그 권력 갖고 더불어민주당이 한 일이 도대체 뭐냐"고 작심 비판했다.

심 후보는 "상식과 공정을 깬 조국 사태, 사상 유례 없는 집값 폭등, 국민의 정치개혁 열망을 뒤엎은 위성정당, 그리고 죄 지으면 공천 안 하겠다고 한 당헌까지 깨고 무공천 번복하는 이루 말할 수 없는 내로남불 정치 때문에 우리 국민들이 심판하려고 하는 거 아니냐"고 말했다.

