미래 항공우주 경쟁력 높인다! … UNIST·한국항공우주산업, 첨단 제조기술 연구 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산과학기술원(UNIST)이 한국항공우주산업(KAI)과 손잡고 국내 항공우주산업의 도약을 위한 첨단 제조기술 연구에 나선다.

UNIST와 한국항공우주산업은 23일 본관 6층 대회의실에서 ‘산학협력에 관한 업무협약 체결식’을 열었다.

두 기관은 항공우주 산업용 부품 개발을 위한 복합재료 제조기술과 3D 프린팅 응용 기술 공동 연구에 나선다.

연구 인력 교류 활성화와 항공우주 분야 핵심부품의 공동 개발 과제 수행으로 대한민국 미래 항공우주 산업의 경쟁력을 높이고 국가 핵심 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.

탄소복합소재 연구와 3D 프린팅 분야에서 ‘UNIST 복합재료 기술연구센터’와 ‘UNIST 3D 프린팅 융합기술센터’의 연구 장비, 시설 등 인프라와 자원을 공동으로 활용할 계획이다.

UNIST에서는 공과대학 소속인 복합재료 기술연구센터와 3D프린팅 융합기술센터를 중심으로 제조혁신 핵심 요소 기술을 개발할 예정이다. 인재 양성을 위해 교원도 참여한다.

3D 프린팅 특화 설계와 공정 기술, 경량 복합재 스마트 제조기술, 첨단 생산 공정 및 시스템 기술 디지털화 등을 주제로 공동연구 과제 발굴을 협의한 뒤 단계적으로 협력 분야를 확대해 나갈 계획이다.

한국항공우주산업은 1999년에 설립된 항공기 종합 개발 회사로 대한민국의 최대 국가 방위 산업체이다.

T-50 고등훈련기, 한국형 기동 헬기 수리온, 대한민국 차세대 전투기 KF-21 보라매 등을 개발했다.

이용훈 총장은 “협력관계를 시작으로 대한민국 항공우주산업의 도약을 위한 제조혁신 기술 경쟁력을 확보하겠다”며 “첨단 제조 산업 환경에서 탄소중립을 실현할 수 있는 핵심 원천 기술 개발의 토대도 마련할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

협약식에는 UNIST 이용훈 총장을 대신해 김성엽 공과대학장, 김남훈 산업공학과장, 기계공학과 손흥선 교수, 지우석 교수, 정임두 교수 등이 참석했다.

한국항공우주산업에서는 안현호 대표이사를 대신해 윤종호 기술혁신센터장, 신상준 선행기술 실장, 박현우 기술혁신실장, 오세운 수석연구원, 한창완 선임연구원이 협약식에 참석했다.

