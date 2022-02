진중권 "李·尹 자격미달…국민으로서 창피"

"대선보다도 대선 이후가 더 걱정"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 더불어민주당·국민의힘 양당 대선 후보들을 겨냥해 "두 분 다 자격미달"이라고 비판했다.

진 전 교수는 21일 CBS 라디오 '한판승부'에 출연해 "(대선 과정이) 아무리 네거티브로 점철이 되기는 했지만 경선과정도 있었고 그다음에 토론과정도 있었고 검증은 어느 정도 된 것 같다"며 "제가 볼 때는 두 분(이재명·윤석열) 다 자격미달"이라고 말했다.

그는 대선후보들의 강한 유세 발언에 대해 "말하는 걸 들어보면 안다. 이게 대선후보의 입에서 나올 말들이냐"며 "격조와 품위가 있어야 되는데 정말 국민으로서 창피하다"고 지적했다.

이어 "열성 지지자들을 보고 가는 모양인데 민주당이 그러다 망한 거고, 망한 길을 아주 열심히 잘 따라가고 있다"며 "저는 대선보다도 대선 이후가 더 걱정"이라고 꼬집었다.

진 전 교수는 "긴 (유세)발언들 중에서 들을 게 별로 없다"며 "2002년에 노무현 후보가 낸 광고를 한번 보시라. 마지막에 어떻게 끝나냐면 '이회창 후보님, 권영길 후보님 수고하셨습니다'라고 한다. 이런 여유들, 이런 품격들, 격조들(이 현재는 보이지 않는다) 너무 상스럽다"고 토로했다.

그는 이재명 후보의 '송판 격파' 유세에 대해 "왜 태권도 도복 입고 송판 격파를 하냐"며 "잘못된 건 아니지만 그걸 왜 하는지 모르겠다"고 언급했다.

그러면서 "(윤석열 후보의 어퍼컷 세레머니는) 즉흥적으로 했을 것"이라며 "이재명 후보의 문제는 뭐냐 하면 자꾸 따라하기가 된다. 먼저하면 뒤에 따라가고 이런 식으로 된다"라고 분석했다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr