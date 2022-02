韓 ICT 서비스 수출 점유율 0.98%…"최하위 수준"

ICT기술 활용 활성화, 미래지향적 인적자본 투자 등 무형자산 육성 정책 시급

[아시아경제 박선미 기자] 한국의 정보통신기술(ICT) 서비스산업 수출이 주요 수출국가 중 가장 낮은 수준이며, ICT산업의 부가가치 비중도 경제협력개발기구(OECD) 하위권인 것으로 분석됐다.

22일 전국경제인연합회(이하 전경련)가 경제협력개발기구(OECD)의 ‘국가별 디지털 경제 현황 관련 자료’를 분석한 결과 세계 ICT 서비스 수출 중 한국의 수출 점유율(세계 총 수출 중 특정 국가의 수출이 차지하는 비중)은 2017년 기준 0.98%로 주요 수출국 21개 중 21위를 차지했다. 이는 ICT서비스 수출 1위인 아일랜드(16.41%)는 물론, 중국(6.32%), 일본(1.07%) 등 아시아 경쟁국에 비해서도 낮은 수치다.

ICT 서비스산업의 경제적 가치 창출 역량도 미흡한 수준으로 나타났다. 한국 ICT 산업 부가가치비중은 10.3%로 OECD 국가 중 3번째로 높은 반면, ICT 서비스산업의 부가가치비중은 3.8%로 OECD 회원국 38개국 중 28위에 그쳤다. 디지털 전환이 더욱 가속화되는 상황에서 디지털 경제의 핵심역량인 ICT서비스산업이 제 역할을 하지 못하고 있는 방증이다.

전경련은 한국의 ICT서비스 산업 경쟁력 부족 원인으로 ICT 혁신 기술의 활용도가 낮다는 점을 지적했다. OECD에 따르면 한국의 클라우드 서비스 활용 비중은 22.7%로 OECD 35개국 중 32위에 불과했다. 한국은 RFID(무선주파수식별기술, 42.2%)를 제외한 빅데이터(3.2%), ERP(27.9%) 등 주요 기술의 활용도가 OECD 국가들의 평균 수준을 하회하는 것으로 나타났다.

전 세계적으로 ICT경쟁력이 기업과 국가 경쟁력으로 이어지는 추세여서 우리나라도 성공적인 디지털 전환을 위해 ICT서비스 산업의 역량 강화가 시급해졌다. OECD 보고서에 따르면 디지털 전환이 고도화된 기업일수록 높은 이익을 누릴 수 있으며, 고도의 디지털 집약 기업은 일반 기업에 비해 평균 55.1%의 초과이익을 누리고 있다.

전경련은 국내 ICT서비스 산업 발전을 위한 과제로 기술혁신과 함께 디지털 경제에 적합한 인력구조로의 전환을 제시했다. 한국의 디지털 집약적 일자리 비중은 48.8%로 OECD 평균(50.2%)을 하회했다. 사회 구성원의 디지털 업무역량 강화를 목표로 인적자본 확충, 사회적 재교육, On?the?job 트레이닝(OJT) 등에 주력하는 OECD 국가들과는 달리 한국은 인력 재배치, 직접 일자리 창출 등 단기적 대책에 자원을 집중하고 있는 상황이다.

김봉만 전경련 국제본부장은 “최근 대선을 앞두고 모든 후보들이 차기정부의 경제정책으로 중요시하는 부분이 ICT 산업”이라며, “진정한 디지털 경제 강국이 되기 위해서 한정된 자원을 미래지향적인 발전 동력으로 삼는 청사진을 제시하는 정책이 업계와 국민의 공감을 얻을 수 있다"고 말했다.

