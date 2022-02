文대통령 "복지·노동·민주주의 정책, 다음 정부 기조로 이어져야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 문 정부의 복지, 노동, 민주주의 정책이 다음 정부 기조로 이어지길 바란다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 수보회의에서 "복지·경제·고용의 선순환이 하나의 패러다임으로 국민들에게 받아들여지기 바란다"며 이같이 말했다.

이날 수보회의 주제는 '문재인 정부와 복지국가'로, 지난 5년간 정부가 추진해 온 포용적 복지국가의 성과를 평가하고 남겨진 과제들을 점검했다. 발제와 토론에서는 문재인 정부가 역대 정부 중 가장 높은 공공사회지출 증가와 기초생활 부양의무자 기준 폐지, 기초연금 및 장애인연금 인상, 근로장려금 및 자녀장려금 확대 등을 통해 복지국가의 골격을 마련했음을 평가했다.

문 대통령은 "복지, 노동, 민주주의 등 가치를 더욱 증진하는 정책과 논쟁이 대선 국면에서 활발하게 논의되고 다음 정부의 기조로 이어져 더욱 발전시켜 나갈 필요가 있다"며 "코로나 상황이 복지 정책의 실현을 지연시키기도 했고 촉진시킨 면도 있는데, 코로나가 우리 정부의 복지에 미친 영향을 면밀하게 검토하라"고 지시했다.

또 우리 사회가 국민적 공감대 속에 복지국가로 나아가기 위한 현실적 목표와 실행방안을 지속적으로 강구해 나가야 한다고 말했다.

