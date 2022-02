통합물관리 토론회 개최…4개 학회 머리 맞댄다

[아시아경제 세종=이동우 기자] 환경부 산하 한국환경공단은 21일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘통합물관리 미래비전 포럼’ 토론회를 개최한다고 밝혔다.

이번 토론회는 통합물관리 시대에 국민이 공감할 수 있는 미래전략 수립을 위해 한국물환경학회, 대한상하수도학회, 한국수자원학회, 한국농공학회 등 총 4개 학회가 공동 주관한다.

안병옥 한국환경공단 이사장, 허재영 국가물관리위원회 위원장, 이영기 환경부 물관리정책실장을 비롯해 포럼위원, 분야별 전문가 등이 대면과 비대면 방식으로 참석할 예정이다.

토론회 주제는 ‘국민이 만족할 수 있는 물관리 과제와 공공기관의 역할’로 포럼위원들의 발표와 논의를 진행한다.

구체적으로 분과별 ▲통합 물관리 탄소중립 시대의 통합물관리 방향, ▲물인프라-물산업 디지털트윈과 머신러닝·딥러닝기반 물관리 기반시설 개혁 ▲지하수-대체수자원 지하수 부문 국가물관리 이행계획과 지하수 환경관리 방안 ▲물환경 국가 및 유역계획의 물환경 분야와 한국환경공단의 역할 등을 소개한다.

토론에는 김경민 국회입법조사관, 이상진 환경부 물환경정책과장, 이호식 한국물환경학회 회장, 김건하 대한상하수도학회장, 신현석 한국수자원학회 부회장과 함께 신재은 전환경운동연합 생태보전국장, 백명수 시민환경연구소 소장 등 학계, 시민사회가 ‘국민을 만족시킬 수 있는 물관리 미래전략’ 수립을 위해 참여한다.

안 이사장은 “통합물관리 미래비전 포럼을 통해 물관리 미래전략이 ‘국민이 체감할 수 있는 물관리’, ‘기후변화와 탄소중립에 대응할 수 있는 물관리’는 물론 ‘수생태계 건강성 회복과 물산업 육성’이 실현되는 방향으로 설계해 나가겠다”고 밝혔다.

