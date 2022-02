이재명 "3월 10일 되면 밤 12시까지 자유 영업하도록 하겠다"

"부스터샷 맞으면 치명증상 거의 없어"

손실보상, 특별 추경 및 긴급재정명령권 약속도

[아시아경제 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 코로나19로 인한 소상공인, 자영업자들의 피해를 강조하며 "3월10일이 되면 과잉방역을 중단하고 부스터샷 맞은 사람을 상대로 밤 12시까지 자유 영업을 하도록 하겠다"고 약속했다.

이 후보는 20일 경기 수원 만석공원 제2야외음악당에서 한 유세에서 "과거 형식의 방역에서 벗어나 유연하고 스마트하게 바뀌어야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "코로나19라는 질병을 이겨내기 위해 제약을 가해 소상공인, 자영업자들이 힘들어 한다"며 "특별히 손해를 입었으면 특별 보상을 해 공평하게 해줘야 정의가 아닌가"라고 말했다.

그러면서 "코로나도 진화해 작고 날쌔졌지만, 위험성은 떨어졌다. 위험한 '곰탱이'에서 작은 족제비로 바뀐 것"이라며 "우리가 집단으로 막지 않아도 개인적으로 막으면 충분하다"고 했다.

이날 이 후보는 태권도 도복을 입고 등장해 '코로나 위기', '자영업자 고통'이라고 써 있는 송판을 격파하는 퍼포먼스를 선보였다.

이 후보는 "유럽은 마스크를 다 벗었다. 우린 마스크 쓰고 행동하면 된다"며 "과거 방역 정책을 벗어나 자영업자 먹고 살 수 있게 해야 하고, 부스터샷을 맞으면 치명 증상이 거의 없다"고 주장했다.

그는 "제가 3월 10일이 되면 부스터샷을 접종한 분들은 밤 12시까지 식당 다니고 당구도 좀 치도록 곧바로 시행하겠다"고 했다. 그러면서 "누구 당구 많이 친다던데"라며 "한쪽 눈만 뜨고도 당구 칠 수 있다"고 언급했다. 국민의힘 윤석열 후보의 부동시 논란을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

또 추경과 관련해서는 "김은혜 국민의힘 의원이 '꼭 오늘 해야 하느냐'고 그랬다더라"며 "오늘 안 하면 당장 죽는 사람이 있다. 그래서 바로 오늘 해야 한다"고 강조했다.

그는 "사람 목숨이 왔다 갔다 하는 엄혹한 환경에서 '국민이 더 고통받으면 표가 나오겠지, 상대방을 더 증오하면 우리에게 유리하겠지'라며 추경 편성을 못 하게 막는 것을 용서해야 하느냐"며 "국민의 생명·안전을 정쟁의 대상으로 삼고 정치적 이익을 챙기는 것이 구태정치 아니냐"고 질타했다.

이 후보는 "우리를 위해 희생을 치른 자영업자, 소상공인, 플랫폼 노동자 등 우리가 보상해줘야 한다"며 "당선되면 특별 추경 아니면 긴급재정명령권을 발동해서 손실보상을 하겠다"고도 약속했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr