외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지

[아시아경제 이민지 기자] 외국인의 순매도가 지속되는 가운데 코스피가 약보합세를 이어가고 있다. 오전 중 상승 전환한 코스닥지수는 상승세를 유지 중이다.

18일 오후 2시 9분 코스피는 전 거래일 대비 0.03%(0.71포인트) 내린 2743.38을 가리키고 있다. 이날 코스피는 장초반 2711.88까지 하락하며 1% 넘게 내렸지만 장중 2747.08 포인트까지 상승하며 상승세를 보이기도 했다.

우크라이나와 러시아와의 전쟁 우려를 반영해 하락 출발했던 코스피는 낙폭을 크게 줄인 상태다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 다음주 후반 유럽에서 대면 회담을 진행한다는 소식이 전해지면서 기관이 매수 규모를 늘려갔기 때문이다. 블룸버그 통신에 따르면 미국 국무부 대변인은 미국은 러시아가 더 이상 우크라이나를 침공하지 않는다는 전제 하에 해당 일정을 수락했다고 말한 것으로 전해졌다. 현재 코스피시장에선 개인과 기관이 각각 703억원, 1153억원어치 주식을 사들이며 지수 상승을 끌어냈다. 외국인은 홀로 1874억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,300 전일대비 700 등락률 +0.77% 거래량 2,121,894 전일가 90,600 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (1.21%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 406,021 전일가 183,500 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (0.27%)가 상승했고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,300 전일대비 700 등락률 -0.93% 거래량 9,419,181 전일가 75,000 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 HMM 쉬었다, 2月 더 크게 터질 "제2의 HMM" 공개러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close (-0.93%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 451,000 전일대비 3,500 등락률 -0.77% 거래량 337,279 전일가 454,500 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파 close (-0.55%), SK하이닉스(-0.75%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 7,500 등락률 -2.31% 거래량 484,393 전일가 324,500 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (-2.16%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 756,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 35,774 전일가 760,000 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발삼성바이오에피스, 바이오시밀러 해외 매출 1.5조원 달성… 역대 최대 close (-0.53%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 635,000 전일대비 5,000 등락률 -0.78% 거래량 127,238 전일가 640,000 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세LG화학-고려대, 자연 분해 플라스틱 소재 개발 '맞손' close (-0.78%)는 하락했다.

같은시각 코스닥지수은 상승세를 이어가고 있다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.64%(5.56포인트) 오른 879.78을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 장중 869선까지 내려가며 하락폭을 키우기도 했지만 이내 0.8%대 상승세를 보이며 880선으로 올라서기도 했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 572억원어치 주식을 사들이며 순매수세를 이어가고 있다.외국인과 기관은 각각 33억원, 448억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위 종목 가운데 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 62,000 전일대비 1,100 등락률 -1.74% 거래량 504,535 전일가 63,100 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파 close 9-1.74%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 348,000 전일대비 2,400 등락률 -0.68% 거래량 200,528 전일가 350,400 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (-1.06%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 185,400 전일대비 700 등락률 +0.38% 거래량 452,330 전일가 184,700 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (-0.11%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 94,700 전일대비 1,400 등락률 -1.46% 거래량 532,325 전일가 96,100 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (-1.56%)는 하락했고, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,300 전일대비 700 등락률 +0.77% 거래량 2,121,894 전일가 90,600 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close 게임즈(1.00%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 108,400 전일대비 200 등락률 +0.18% 거래량 962,834 전일가 108,200 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세우크라이나·금리인상 충격에 코스피 하락출발 close (0.55%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,600 전일대비 4,400 등락률 +3.49% 거래량 127,469 전일가 126,200 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) 관련기사 CJ ENM, 2500억원 규모 제3자배정 유상증자 결정OTT 티빙, 2500억 FI 투자 유치…기업가치 2조원 훌쩍러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close (2.85%)는 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “우크라이나 이슈가 여전하지만 오늘부터 있을 뮌헨 안보회의, 다음주 있을 미국 국무장관과 러시아 외무장관의 회담 등 외교적인 중재를 위해 많은 국가들이 모스크바로 향하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “최근 미국 증시가 금요일 옵션 만기일을 앞두고 변동성이 확대됐다는 점을 고려한다면 옵션 만기일 이후 오름세가 나타날 가능성도 있다”고 말했다.

