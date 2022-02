민주당 제주선대위, 17일 제주칼호텔 노조와 간담회 진행

특혜입은 기업이 고용보장없는 매각추진 있을 수 없어

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 민주당 제주선대위(이하 선대위)가 제주칼호텔 노조와 간담회를 갖고 현재 진행되고 있는 사측의 호텔매각관련 근로자의 고용보장 등에 대해 머리를 맞대고 해결방안을 모색했다.

위성곤(상임선대위원장) 국회의원과 문종태 도의원, 선대위 관계자 등은 17일 오후 1시 제주칼호텔 로비에서 서비스연맹 제주관광서비스노조 제주칼호텔지부 관계자들과 간담회를 가졌다.

이 자리에는 제주칼호텔매각중단을 위한 도민연대도 함께 했다.

이 자리에서 서승화 지부장은 “사측이 호텔을 부동산개발투자회사와 매각을 추진하면서 근로자들의 고용보장책 등을 내놓지 않고 있다”며 “300여명의 근로자를 비롯해 1000명이 넘는 가족들의 생존권이 위협받고 있다”고 대책마련을 주문했다.

위성곤 상임선대위원장은 “제주칼과 서귀포칼호텔 건축당시 층수제한 등에 특혜를 받아 19층·9층으로 지어진 것으로 안다”며 “대주주인 산업은행과 접촉해 국회차원에서 도울을 수 있는 방안에 대해 모든 것을 검토해 나가겠다”고 밝혔다.

문종태 의원은 “고용승계없는 매각반대를 위한 도의회 결의안을 다시 추진하고 지방공기업이 인수할 수 있는 방안 등을 모색해 보겠다”며 “도민과 함께 성장한 기업이 근로자들을 길거리로 내모는 일이 발생하지 않도록 도의회에서 역할을 해나가겠다”고 말했다.

