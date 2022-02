디딤, 졸업·입학 시즌 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 디딤은 새내기들의 졸업과 입학을 축하하는 의미로 졸업·입학생 동반 식사 시 셰프 스페셜 메뉴를 증정하는 ‘졸업·입학 시즌 프로모션’을 18일부터 진행한다고 밝혔다.

프로모션은 오미크론의 확산으로 인해 비대면 졸업식을 진행하고 있는 가운데 자녀의 졸업, 입학을 기념하고자 가족단위의 소규모 외식을 하고자 하는 고객들을 위해 준비됐다.

디딤의 직영 브랜드에서 다음 달 말까지 진행되며, 숯불구이 한정식 백제원은 마파등심 100g, 정통 일식코스요리 도쿄하나는 통우럭튀김, 100년 전통을 자랑하는 공화춘은 맛보기 유린기, 이탈리안 비스트로 풀사이드는 미니 찹스테이크, 한라담과 오백년장어·장수오리는 치즈폭탄 계란찜을 제공한다.

졸업·입학생을 포함한 2인 이상 방문 시 메뉴를 제공 받을 수 있다.

디딤 직영브랜드는 가족 단위의 소규모 모임에도 안심하고 식사를 즐길 수 있도록 분리된 프라이빗 룸을 운영 중이다.

