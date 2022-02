이재명 "민주주의 회복해야…주술사 아닌 국민이 가라는 길 갈 것"

李, 연일 尹 '주술 의혹·노마스크 논란' 때리며 대통령 적합성 강조

"첫 촛불집회 참석한지 1938일 지나…유례없는 무혈혁명 이뤄내"

"지속 성장하는 나라 만들겠다"…청년 관련 공약판에 서명

[아시아경제 이기민 기자, 김영원 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 17일 "민주주의를 회복해야 한다. 저는 주술사 아니라 국민에 길을 묻겠다. 주술사가 가라는 길이 아닌 국민이 가라는 길 가겠다"고 말했다.

이 후보는 이날 오후 서울 광화문역에서 진행한 '다시 광화문에서' 유세에 참석해 "2016년 10월29일 토요일 촛불시위 첫집회, 제가 이 자리에서 여러분과 말씀을 나눴다. 1938일이 지났다고 한다"며 이 같이 밝혔다.

이 후보가 박근혜 전 대통령 정부의 국정농단 의혹과 윤 후보의 무속 관련 의혹을 묶어 비판하면서 자신이 대통령직을 더 잘 수행할 수 있음을 부각하는 취지로 풀이된다.

그는 "비선실세가 국정을 농단하는 비정상을 극복하기 위해 촛불을 들었고 전 세계에 내놔도 유례없는 완벽한 '무혈혁명'을 이뤄냈다. 그게 바로 대한민국 아니겠는가"며 "그래서 그 구태와 그 비정상과 그 비민주성을 극복하고 진정한 민주공화국으로 우리가 한 발 더 다가왔다. 그렇지 않는가"라고 되물었다.

그는 "이 촛불광장에서 우리 시민들이 든 그 가냘픈 촛불로 쫓겨난 정치세력이 단 5년 만에 복귀한다"면서 "그런데 내용이 더 심각해졌다. 최모씨는 점은 좀 쳤는지 모르겠는데 주술은 하지 않은 듯하다. 주술에 국정이 휘둘리면 되겠는가"라고 강조했다.

이 후보는 윤 후보의 유세 현장에서 연설을 할 당시 마스크를 착용하지 않는 이른바 '노 마스크'를 비판했다. 그는 "마스크를 안 벗으면 안경에 성애가 낄 텐데 국민들과 합의했으니 지켜야 한다"며 "불편하더라도 합의한 규칙은 지켜줘야 나라가 제대로 굴러간다. 작은 것이라도 지키는 사람이 큰 규칙도 지킨다"고 지적했다. 이어 "지도자의 자질과 품성에 관한 문제다. 나부터 지킨다는 솔선수범, 이게 중요하다"고 강조했다.

이 후보는 이날 유세에서도 "저에게 기회를 주시면 더 유능한 정부, 더 진화되고 소통하는 정부 만들어보겠다"며 "전쟁 위협 최소화하고, 평화의 한반도 만들겠다. 경제 지속성장 이끌어내 젊은이들이 남과 여, 수도권과 지방이 갈려 싸우지 않는 나라 만들어 보답하겠다"고 약속했다.

그는 연설 직후 '청년 기회 국가 이재명이 약속합니다'라고 적힌 공약판에 서명을 했다. 청년 공약은 ▲주 4.5일제 도입 추진 및 포괄임금약정 제한 ▲생애 한 번 자발적 이직 실업급여 및 상병수당 확대 ▲가상자상 수익 5000만원까지 비과세 및 5년간 이월공제 ▲월세 세액 공제 대폭 인상 및 5년간 이월공제 ▲신규주택 청년 30% 배정 및 금융지원 대폭 확대 등이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr김영원 기자 forever@asiae.co.kr