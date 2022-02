속보[아시아경제 임주형 기자] '스텔스 오미크론'이라 불리는 BA.2 계통의 점유율은 여전히 낮은 수준이었지만 해외유입 비중이 크게 증가한 것으로 나타났다.

16일 중앙방역대책본부(방대본)는 백브리핑에서 올해 1월 기준 국내 오미크론 감염의 53.2%는 BA.1.1 계통에 의해 발생했으며 BA.1(7.1%), BA.2(1.4%) 순으로 나타났다고 밝혔다. 오미크론 변이는 BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3 등 크게 4개의 세부 계통으로 분류된다.

해외유입 감염 역시 BA.1.1 감염이 42.5%로 가장 많았으며, BA.1(38.8%), BA.2(17.4%)가 뒤를 이었다. 특히 스텔스 오미크론(BA.2) 유입량이 지난해 12월 3.2%에서 지난 1월 17.4%로 크게 증가했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr