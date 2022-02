안철수, 이재명·윤석열 '극적 단일화' 없을까?…역대 사례 살펴보니

단일화 논쟁, '제13대 대선'부터 '제20대 대선'까지

13대 대선, 양金 단일화 결렬…이후 양金의 절치부심으로 이어져

30년 넘은 단일화 논쟁…시민 피로감 있어

양당 정치 구조 극복…결선투표제·비례대표제가 방법 될 수도

[아시아경제 강우석 인턴기자] 이재명과 안철수냐, 윤석열과 안철수냐, 24일 기준 대선이 13일 앞으로 다가왔지만 여전히 안철수 국민의당 대선 후보를 둘러싼 여·야 단일화 공방이 치열하다. 이준석 국민의힘 대표는 안 후보를 향해 조롱을 하는 것 아니냐는 비판까지 들으며 날카로운 공방을 이어가고 있다. 앞서 안 후보는 지난 20일 긴급 기자회견을 통해 "더 이상의 무의미한 과정과 시간을 정리하겠다"며 윤석열 국민의힘 후보와의 단일화 결렬을 선언했다. 그러나 일각에서는 정치는 생물이라며 단일화 여지가 있는 것 아니겠느냐는 해석도 나온다.

정치권에서 단일화는 피할 수 없는 일종의 숙명이다. 단일화를 통해 상대 진영을 압도할 수 있고, 반대로 단일화를 실패하면 그대로 선거에서 패배할 수도 있다. 또 명분 없는 단일화는 선거에서 승리만 하면 된다는 소위 '묻지마 단일화'를 남발해, 아예 정치 생명에 위기를 맞을 수도 있다. 이렇다 보니 민주화 이후 첫 대선인 제13대 대선부터 현재 제20대 대선까지, 단일화 이슈는 늘 대선 정국을 뜨겁게 달궜다.

1987년, 제13대 대선을 앞두고 양김(金)(김영삼 통일민주당 후보·김대중 평화민주당 후보, 이하 존칭 생략)은 대립했다. 민주화 이후 첫 대통령 직선제 선거이니만큼 모두 권력 의지가 컸다. 당시 여당의 노태우 민주정의당 후보는 대통령 직선제 개헌 등의 내용을 담은 '6·29 선언'과 '보통 사람' 구호를 통해 단단한 지지율을 확보하고 있었다.

노 후보를 꺾기 위해선 양金의 야권 단일화가 절실한 상황이었지만 결국 이견을 좁히지 못하고 각자 출마했다. 결과는 노 후보의 당선이었다. 득표율은 노태우(36%), 김영삼(28%), 김대중(27%)로 야권은 과반 이상의 지지를 얻고도 정권교체를 이룩하지 못했다.

제14대, 15대 대선은 양김의 절치부심(切齒腐心)이었다. 김 후보는 제14대 대선을 앞두고 노태우 대통령의 민정당과 김종필 후보의 신민주공화당과 이른바 '3당 합당'을 통해 민주자유당을 창당했다. 여소야대 상황을 극복하고자 한 노태우 대통령, 중앙 정치에서 영향력을 높이고자 한 김종필 후보, 그리고 대선에서 압도적 승리를 목표로 한 김영삼 후보의 이해관계가 모두 맞아 떨어진 결과였다. 단숨에 여당 후보가 된 김영삼 후보(41%)는 다시금 야권 단일화에 실패한 김대중 후보(33%)를 물리치고 대통령에 당선되었다.

제15대 대선에서는 김대중 후보가 DJP 연합(김대중+김종필)을 구성했다. 김대중 후보가 김종필 후보에게 내각제 개헌, 총리 임명 등 사실상의 공동정부를 약속하며 성사된 단일화였다. 김대중 후보(40%)는 이인제 국민신당 후보와 단일화에 실패한 이회창 한나라당 후보(38%)를 2% 차이로 간신히 꺾고 청와대에 입성했다.

제16대 대선에서는 헌정사상 최초로 '여론조사식 단일화'가 이뤄졌다. 노무현 새천년민주당 후보와 정몽준 국민통합21 후보는 여론조사를 통해 노무현 후보를 최종 단일 후보로 결정했다. 노 후보는 연이어 대선에 출마한 이회창 후보를 상대로 승리했다.

당시 노 후보와 정 후보는 대선(12월19일) 33일 전인 11월16일 새벽까지 단일화를 두고 치열하게 공방을 벌였다. 이어 새벽에 극적으로 일화 방식에 전격 합의했다. 하지만 정 후보 측에서 이틀 만에 '여론 조사 방식의 언론 유출'을 문제삼으면서 단일화 협상은 다시 원점으로 돌아갔다. 그러다 다시 단일화 협상이 극적으로 타결되면서 11월25일 새벽 노 후보가 단일 후보로 확정됐다.

하지만 또 다시 정 후보가 대선 하루 전 노 후보 지지를 철회하면서 막판까지 피말리는 협상이 이어졌다. 단일화를 두고 정치인의 숙명, 선거 과정에서의 각 캠프간 치열한 전략 다툼이라고 부르는 이유다. 관련해 노 후보가 처한 단일화 상황은 역설적으로 지지층을 결집시키는 효과를 냈다. 사실상 당선의 원동력으로 작용했던 셈이다.

제17대, 19대 대선은 단일화 논의는 이뤄졌으나 합의까지는 이르지 못했다. 17대 대선에서는 정동영 대통합민주신당 후보와 이인제 민주당 후보가 이명박 한나라당 후보에 대항해 단일화를 꾀했지만 결국 무위로 돌아갔다. 보수 진영도 야권 단일화를 통한 정권교체를 위해 이명박 후보와 이회창 무소속 후보의 단일화 논쟁이 지펴졌지만 끝내 단일화는 없었다.

그 결과 이명박 후보가 과반에 가까운 48%를 득표하며 2위인 정동영 후보(26%)를 20%이상 차이로 따돌리고 대통령에 당선되었다.

19대 대선의 경우, 홍준표 자유한국당 대선 후보와 안철수 국민의당 대선 후보, 유승민 바른정당 대선 후보의 對 문재인 단일화가 화두였다. 하지만 당시 탄핵 정국이라는 특수한 상황 때문에 단일화는 쉽사리 이뤄지지 않았다. 결국 당시 수위의 지지율을 가져가던 문재인 더불어민주당 후보가 41%의 득표율로 제19대 대통령에 당선되었다.

18대 대선은 단일화 성공이 대선 승리를 가져오지 못한 첫 사례다. 당시 안철수 무소속 후보는 2012년 9월 대선 출마를 시사했고 이후 문재인 민주통합당 후보와의 야권 단일화 논의를 물밑으로 지속했지만 적절한 합의를 보지 못했다.

결국 대선을 한 달 가량 남기고 안철수 후보가 중도 사퇴 후 문재인 민주통합당 후보를 지지하는 방식으로 단일화가 이뤄졌다. 하지만 박근혜 새누리당 후보(51%)가 과반 이상을 득표하며 문재인 후보(48%)에 승리했다.

이번 제20대 대선 정국에서도 단일화 논쟁은 여전하다. 지난 13일 안철수 국민의당 후보는 특별 기자회견을 열고 윤석열 국민의힘 후보에게 야권 단일화를 제안했다.

방식은 여론조사에 따른 국민경선이었다. 윤 후보는 제안에 대해 "긍정적으로 평가한다"면서도 "아쉬운 점이 있다"고 밝혔다. 권영세 국힘 선대본부장은 "(여론조사 국민경선에 대해) 우려를 표할 수 밖에 없다"며 "지금은 통 큰 단일화가 필요하다"고 밝혔다. 여론조사식이 아닌 담판식 단일화를 주장하며 대립각을 세운 것이다. 결국 20일 안 후보가 야권 단일화 결렬을 선언하며 야권 단일화는 사실상 무산된 상태다.

야권만큼은 아니지만 여권도 단일화 논쟁이 지속 중이다. 이재명 더불어민주당 후보는 '통합정부론'을 띄우며 김동연 새로운물결 후보, 심상정 정의당 후보와 더불어 안철수 후보에까지 단일화 가능성을 열어두고 있다. 다만 안 후보, 김 후보, 심 후보 모두 대선 완주를 의사를 밝혔고, 특히 안 후보와 심 후보는 이 후보에 연일 비판을 이어가고 있어 실제 단일화가 이뤄질 지는 미지수다.

30년 넘게 지속되는 단일화 논쟁에 일부 국민들은 피로감을 토로한다. 서울에서 택시를 운전하는 정모씨(55)는 "그냥 다 '도찐개찐'이다. 자기들 권력 싸움하느라고 민생은 안중에도 없는 것 같다"며 "우리 국민들은 민생이 힘들어 점점 정치에 관심을 끄게 된다"고 한숨을 쉬었다.

대선 기간에 단일화 논쟁이 나올 수 밖에 없는 '양당 정치' 구조에 대해 문제를 제기하는 목소리도 있다. 대학생 지인준씨(25)는 "개인적으로 뽑고 싶은 후보가 유력 당의 주자가 아니라 안타깝다"며 "양당 정치에 회의가 많이 들고 피로감을 느낀다"고 아쉬움을 토로했다.

전문가는 현행 정치제도 자체에 문제가 있다고 지적한다. 안병진 경희대학교 미래문명원 교수는 "한국은 (결선 투표가) 없기 때문에 어쩔 수 없이 소수당들은 연합을 해야 하고 1등, 2등 후보들은 과반을 넘기 위해 연합을 해야 하는 딜레마가 생긴다"며 "양당 중심의 제도를 고치지 않으면 (단일화 논쟁은) 계속 나올 문제"라고 설명했다.

안 교수는 양당 중심의 구조 극복에 대해선 결선투표제 도입과 비례대표제 강화를 제시했다. 그는 "우선 결선투표를 통해 선거에서 양당이 지배적이라 하더라도 소수당이 정치적으로 연합할 동기를 제공해줄 수도 있다. 또한 비례대표제를 강화하면 다양한 정당의 경쟁을 유도할 수 있다"고 언급했다.

한편 후보 단일화 결렬을 선언했던 안 후보는 윤 후보와의 단일화 가능성에 대해 거듭 일축했다. 안 후보는 24일 국회에서 열린 국민의당 중앙선거대책위원회 회의 뒤 취재진과 만나 '국민의힘이 여론조사 경선을 받는다면 단일화 가능성이 있느냐'는 질문에 "지금은 시간이 다 지났다. 그래서 제가 결렬 선언을 한 것"이라고 말했다. '윤 후보와 만남은 이제 없다고 보면 되느냐'는 질문에는 "어떤 연락도 받지 못했다"고 짧게 답했다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr