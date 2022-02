자생의료재단, 독립유공자 복지증진 공로 국가보훈처장 감사패 수상

[아시아경제 이관주 기자] 자생의료재단은 국가보훈처로부터 '독립유공자 복지증진 공로' 감사패를 받았다고 16일 밝혔다.

이날 서울 강남구 논현동 자생한방병원에서 열린 감사패 수여식에서 자생한방병원 설립자인 신준식 명예이사장은 황기철 국가보훈처장으로부터 감사패를 직접 수상했다.

이번 감사패는 자생의료재단이 독립유공자와 후손을 돕기 위해 의료·교육·주거 지원사업을 꾸준히 실천해온 공적을 인정받아 수여됐다. 자생의료재단은 전국 21개 자생한방병원·한의원과 함께 지난해 2월 국가보훈처와 체결한 '생존 애국지사 한방주치의' 업무협약의 일환으로 생존 애국지사의 자택을 정기적으로 방문해 침치료와 한약 처방 등의 의료서비스를 제공하고 있다. 지난해 광복절을 맞아 독립유공자 후손 100명에게 총 3억원 규모의 '한방 의료 서비스' 지원 사업도 추진했다.

이뿐 아니라 자생의료재단은 독립유공자 후손의 교육을 위해 2019년부터 국가보훈처와 '독립유공자 후손 장학사업' 업무협약을 맺고 매년 100명의 고등학생들에게 100만원씩 장학금을 기탁하고 있다. 또 지난해 8월 독립유공자 송종빈 애국지사의 증손녀 송경화씨를 위한 주택과 냉장고, 에어컨 등 생활가전을 지원해 국내에 안정적으로 자립할 수 있도록 도왔다.

신준식 자생의료재단 명예이사장은 "그간 자생의료재단의 독립유공자 및 후손을 위한 지원활동들이 실질적인 도움으로 이어진 것 같아 기쁘다"며 "독립운동의 정신을 이어받은 독립운동가 가문의 일원인 만큼 자생의료재단은 독립을 위해 헌신한 분과 후손들의 삶을 돕고 예우 확산에 앞장서는 의료기관이 되겠다"고 말했다.

