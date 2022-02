광양용강도서관, 겨울방학 영화 인문학 캠프 성료

‘내 인생의 주인공으로 산다는 것’ 주제 강연

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양용강도서관이 지난 12일, 겨울방학을 맞은 중·고등학생과 성인을 대상으로 영화 인문학 캠프를 운영했다고 밝혔다.

이날 강연은 영화 인문학과 청소년 교육 전문가인 원은정 작가를 초청해 ‘영화로 만나는 ‘나’ - 내 인생의 주인공으로 산다는 것’이라는 주제로 비대면 강연(온라인)을 진행했다.

원은정 작가는 한국청소년센터 대표와 인권교육연구소 소장으로 활동하면서 학부모 감성 코칭, 성인지 감수성 등 다양한 분야에서 활발하게 강연 활동을 하고 있다.

대표 저서로는 「내 인생의 주인공으로 산다는 것」, 「영화가 나에게 하는 질문들」, 「부모의 인문학 질문법」 등이 있다.

강연에서 원은정 작가는 ‘페넬로피’, ‘포레스트 검프’를 보고 영화 속 주인공의 삶을 통해 우리 삶의 본질에 대해 이야기를 나누면서 인문학적 성찰의 기회를 제공하고, 자신을 신뢰하고 삶의 주인공으로 살아갈 힘을 얻도록 ‘자존감을 높이는 4단계 성장법’을 제시했다.

또한 참여자와 강사가 실시간 화상회의를 통해 영화를 감상하고 생각을 나누는 소통의 시간을 가져 강연 만족도를 높였다.

김미라 도서관운영과장은 “영화를 통해 삶을 성찰하기 위한 지식과 지혜를 나누는 인문학 강연에 시민이 관심을 갖고 참여해 주셔서 감사드린다”며, “앞으로도 시민이 자기 주도적인 삶을 통해 꿈과 희망을 키울 수 있는 다양한 프로그램을 준비하겠다”고 말했다.

