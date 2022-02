광주북구, 일상·경제활동 등 민생규제 혁신과제 구민 공모

행정안전부 합동 내달 31일까지

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 주민생활, 중소기업·소상공인 지원 등 일상과 경제활동에서 겪는 각종 규제를 개선하기 위해 내달 31일까지 행정안전부와 합동으로 ‘민생규제 혁신과제’를 공모한다고 16일 밝혔다.

특히 올해는 신산업 관련 분야 공모를 통해 기업들의 규제 애로사항 해결에 노력할 방침이다.

공모 분야는 기업 경영활동 제약 해소, 주민의 일상 불편 개선, 친환경·신산업 분야 규제 합리화 등이며 복수 공모도 가능하다.

참여는 주민 누구나 가능하며 북구청 누리집을 참고해 이메일 또는 우편으로 제출하면 된다.

응모된 과제는 오는 9월 중 행정안전부와 관계부처 심사·협의를 거쳐 최종적으로 민생규제 혁신 토론회에서 우수과제로 선정되며 행정안전부 장관상과 시상금이 수여된다.

북구는 우수과제 중 자체 해결이 가능한 규제는 신속하게 도입하고 법령이나 제도 개선이 필요한 규제는 관계 부처와 적극 협의해 나간다는 방침이다.

문인 청장은 “앞으로도 적극적인 규제 개선을 통해 주민들의 생활 속 불편을 해소하고 기업하기 좋은 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr