한화투자증권 STEPS, 주식 증정 이벤트 ‘럭키 드로우 시즌2’ 실시

[아시아경제 이민지 기자] 한화투자증권 주식 투자 앱 STEPS(스텝스)는 오는 6월 30일까지 주식 증정 이벤트 ‘럭키 드로우 시즌2’를 실시한다고 밝혔다.

럭키 드로우 이벤트는 STEPS에서 생애 최초 신규 계좌를 개설한 고객을 대상으로 선착순 3만명에게 삼성전자, 현대차, NAVER, 카카오 등 국내 우량 주식 1주를 랜덤으로 증정한다.

또한 STEPS에서 생애 최초 신규 계좌 개설 또는 해외주식 서비스를 최초로 신청한 고객을 대상으로 ‘웰컴팩’ 이벤트도 함께 진행한다.

이벤트에 참여한 고객은 조건에 따라 △국내주식 위탁 수수료 평생 혜택 △송금 무제한 무료 △즉시 출금 무이자 혜택 △해외주식 위탁 수수료 할인 △환전 우대 △미국 실시간 시세 무료 조회 △신용대출 금리 할인 혜택을 제공 받을 수 있다.

정준 한화투자증권 디지털전략실 실장은 “STEPS가 제공해 드리는 다양한 혜택과 함께 ‘즉시출금 서비스’, ‘달러RP 자동투자’ 등 차별화된 기능과 서비스를 모두 경험해 보시기를 바란다”고 밝혔다.

