[특징주] 위메이드·위메이드맥스 반발매수세에 10%대 폭등

위메이드와 위메이드맥스가 장중 10%넘게 폭등세를 보이고 있다. 지난 9일 실적발표 이후 주가가 30% 넘게 빠지자 과도한 하락이라는 시각이 확대되면서 반발 매수세가 유입된 것으로 추정된다.

16일 오전 10시 13분 위메이드는 장중 9.9% 오른 10만6600원을 가리키고 있다. 이날 위메이드는 장중 10만9000원까지 치솟았다. 자회사인 위메이드맥스도 13.99% 오른 2만4450원을 가리키고 있다.

위메이드는 실적 발표 이후 전날까지 35% 하락했다. 연결기준 매출액 5610억원을 기록하며 사상 최대 실적을 내놓았지만 자사 암호화폐인 '위믹스'의 유동화 매출이 대부분을 차지하면서 시장에선 부진한 실적을 기록했다고 혹평했다. 실제로 위믹스 매출을 제외한 매출액과 영업이익은 시장 예상치를 크게 밑돈 것으로 나타났다.

그러나 그간 증시를 억눌러 왔던 러시아와 우크라이나의 전쟁 공포가 완화되면서 위험자산 선호 현상이 두드러지자 위메이드에 대한 투심이 개선된 것으로 추정된다. 현재 주식시장에서 기관투자자들은 위메이드 주식 3000주를 순매수했다.

