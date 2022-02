테슬라 주식 26조원이나 팔았는데…머스크 지분은 되려 늘었다

[아시아경제 정현진 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난해 대규모 주식 매도와 자선단체 기부를 단행해 220억달러(약 26조3000억원) 규모의 지분을 내놨지만 스톡옵션 행사로 보유 지분은 오히려 더 늘어났다는 분석이 나왔다.

15일(현지시간) CNBC방송이 미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류를 인용 보도한 바에 따르면 머스크 CEO는 지난해 매도한 테슬라 보유 주식 규모는 160억달러 수준이었고 여기에 60억달러 가치의 500만주 지분을 자선단체에 기부했다. 전체 규모로 보면 머스크 CEO가 지난해 내놓은 테슬라 지분은 세금 등을 포함해 총 220억달러 규모다.

CNBC는 "하지만 머스크 CEO가 지난해 스톡옵션을 행사하면서 연말 기준 오히려 보유지분이 늘어 지배력은 더 확대됐다"면서 그가 2012년 280억달러 상당의 주식 2280만주에 대한 스톡옵션을 받았고 지난해 가을 경부터 이를 행사했다고 전했다. 이에 당시 1000달러를 웃돌았던 테슬라 주식을 머스크 CEO는 권리행사가격인 6.24달러에 사들일 수 있었다.

이후 스톡옵션 행사에 세금이 붙는 만큼 이를 납부하기 위한 차원에서 주식 매도도 동시에 이뤄졌다고 CNBC는 설명했다. 이를 통해 보유 지분을 일부 매도했어도 낮은 권리행사 가격 덕분에 더 많은 지분을 쌓을 수 있게 됐고 회사 지배력도 더 커졌다는 것이다.

머스크 CEO는 총 1570만주를 164억달러에 매도했으며 여기에 증여주식을 더하면 총 2070만주를 처분했다. 하지만 스톡옵션 행사를 통해 2280만주를 얻으면서 오히려 작년 말 기준으로는 200만주 이상이 보유 지분에 추가됐다. 현재 그가 보유하고 있는 지분은 1억7260만주로 전체의 17% 수준이며 개인 자격으로는 최대 지분 보유 주주다.

CNBC는 머스크 CEO가 지난해 11월 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 지분 10% 매도에 대한 찬반 설문조사를 진행, 이후 조사 결과대로 지분을 팔았다면서도 "그는 스톡옵션으로 훨씬 더 많은 수익을 냈다"고 분석했다.

한편, 테슬라 주가는 이날 5.33% 급등한 922.43달러로 마감하며 이틀째 상승세를 이어갔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr