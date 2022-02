윤석열, 부산 재도약 강조…"세계 최고 해양도시로 탈바꿈하겠다"

15일 오후 부산 찾아 유세일정 이어가

가덕도 신공항 임기 중 완공 공약



[아시아경제 금보령 기자, 부산=박준이·강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 15일 부산을 찾아 "부산을 명실상부 세계 최고의 해양도시로 탈바꿈하겠다"고 강조했다.

윤 후보는 이날 오후 부산 서면 쥬디스태화백화점 앞에서 "부산의 재도약을 위해 이번 대선에서 위대한 부산시민과 함께 멋진 완벽한 승리를 이루겠다"며 이같이 밝혔다. 단상에 오른 윤 후보는 앞에 있는 부산시민들과 악수를 하며 인사했다. 윤 후보가 두 팔을 들어 만세를 할 때마다 시민들은 '윤석열' 세 글자를 외치며 환호했다. 꽃다발을 직접 전달하는 시민도 있었다.

이어 윤 후보는 "(부산을) 세계 최고의 첨단 과학 기술 도시로 탈바꿈 시키겠다"며 "부산에서 공부한 청년들이 다른 데 가지 않고 여기서 부모님과 친구들과 함께 좋은 직장 구해서 살 수 있도록 부산을 바꾸겠다"고 말했다.

이를 위해 부산을 발전시킬 수 있는 방안을 공약으로 내놨다. 그는 "부울경(부산·울산·경남)에 광역급행철도(GTX)와 30분 내 생활권 구축하는 교통망을 촘촘하게 놔서 이 지역 경제산업 발전의 기반을 세우겠다"며 "가덕도 신공항 이제 더 볼 거 없다. 조속하게 착공해서 임기 중 완공하고 필요한 기반시설 붙여서 지역경제 발전 거점으로 삼겠다"고 말했다.

여당과 이재명 더불어민주당 대선후보를 맹공격하기도 했다. 윤 후보는 "무능하고 부패한 민주당 정권을 국민의힘으로 부산시민 힘으로 심판한다"며 "여기 와서 뭐라 했습니까. 부산 살리기는커녕 부산을 초라하고 재미가 없다고 했다"고 얘기했다. 지난해 이 후보가 "부산 재미없다"고 발언한 것을 겨냥한 셈이다. 이어 윤 후보는 "저는 부산역 앞에만 내리면 가슴이 뛴다. 부산이 얼마나 재밌고 멋진 곳인가"라며 "이런 배은망덕한 정권 한 번 더 구경해야 하나"라고 덧붙였다.

윤 후보는 또 "부산시민이 키워준 윤석열이 국민이 준 권력 함부로 쓰지 않고 영러분 말씀을 경청하면서 무한한 책임의식 갖고 신중하고 또 신중하게 행사하겠다"며 "무엇보다 제 앞에는 민생이 최고고 그것 뿐"이라고 설명했다.

이와 함께 윤 후보는 빨간 비행기 모양의 조형물을 날리는 포즈를 취하기도 했다. 비행기 표면에는 '국민과 with 윤석열'이라고 적혀 있었다. 윤 후보는 "이 비행기는 부산의 꿈이다. 부산의 꿈을 싣고 날아가는 비행기라고 생각해달라"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr부산= 박준이 기자 giver@asiae.co.kr부산= 강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr