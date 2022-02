셀바스AI, 전년 比 매출 40% 증가해 486억…흑자전환 성공

[아시아경제 김보경 기자] 인공지능·음성기술 전문기업 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 8,050 전일대비 320 등락률 +4.14% 거래량 336,014 전일가 7,730 2022.02.15 10:39 장중(20분지연) 관련기사 셀바스AI, 글을 음성으로 전환하는 AI 성우…'셀비 보이스' 오픈 셀바스AI, 음성합성 기술 적용한 'AI상담사' 보이스 공개 셀바스AI, 신한은행에 '셀비펜' 공급…"효율적 업무처리 지원" close 가 지난해 매출 486억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다.

셀바스AI는 2021년 연결기준 매출액이 전년 대비 40% 증가한 486억원을 기록하며 역대 최대치를 달성했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 영업이익은 56억원으로 흑자전환에 성공했다.

지난해 별도 기준 매출액은 전년 대비 43% 증가한 195억원, 영업이익은 26억원으로 흑자 전환했다.

셀바스AI는 음성인식과 음성합성 등 HCI(Human Computer Interaction)뿐만 아니라 에듀테크, 헬스케어 등 AI 융합 사업의 고른 성장이 실적을 견인했다고 전했다.

최근에는 메타버스를 활용한 신성장 동력 확보에 나서고 있다. 넷플릭스 드라마 '지옥' 시각효과 제작사 엔진 비주얼 웨이브, 승리호 시각 특수효과 제작사 위지윅스튜디오와 업무 협약을 체결하고 사업화를 진행 중이다.

