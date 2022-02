[포토] 공식 선거운동 시작한 윤석열 후보

[아시아경제 윤동주 기자] 제20대 대통령선거 공식 선거운동 첫 날인 15일 윤석열 국민의힘 대선후보가 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 현충탑에 참배하고 있다.

이준석 대푱와 김기현 원내대표, 권영세 선거대책본부장 등 당 주요 관계자들과 함께한 이 자리에서 윤 후보는 "순국선열이 지켜온 대한민국, 위대한 국민과 함께 자랑스러운 나라 만들겠습니다"라고 방명록에 적었다.

또한 윤 후보는 "순국선열의 헌신으로 지켜 온 대한민국을 우리 위대한 국민과 함께 자랑스럽고 자부심 있는 나라로 만들겠다"며 "그와 같은 각오로 본격 선거운동을 시작하겠다"고 소감을 밝혔다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr