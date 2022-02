[올림픽]김연아, 발리예바 겨냥 “도핑위반 선수 경기 출전해선 안 돼”

"모든 선수의 꿈 소중하다" '도핑 의혹'에 비판 목소리

[아시아경제 김희윤 기자] “도핑을 위반한 운동선수는 경기에 출전할 수 없다."

14일 ‘피겨 여왕’ 김연아(32)가 도핑 의혹을 받고 있는 카밀라 발리예바(러시아올림픽위원회)의 올림픽 개인전 출전 허용 결정을 비판했다.

김연아는 이날 자신의 인스타그램에 검은색 이미지와 함께 “도핑 위반 선수는 경기에 출전할 수 없다”는 글을 영어로 남겼다. 이어 "이 원리는 예외없이 지켜져야 한다. 모든 선수들의 노력과 꿈은 똑같이 소중하다”고 덧붙였다.

이날 스포츠중재재판소(CAS)는 러시아반도핑기구(RUSADA)가 발리예바의 2022 베이징 동계올림픽 출전정지 징계 철회에 대한 국제올림픽위원회(IOC), 세계반도핑기구(WADA), 국제빙상경기연맹(ISU)의 이의 신청을 기각했다.

발리예바는 지난해 12월 러시아선수권대회 출전 당시 제출한 도핑 샘플에서 금지 약물인 트리메타지딘이 검출됐다. 트리메타지딘은 협심증 치료제로 흥분 효과를 일으켜 운동선수의 신체 효율을 끌어올리는 효과가 인정돼 WADA에서 금지약물로 지정됐다. 국제검사기구(ITA)는 8일 이 사실을 확인했다. 이 날은 ROC가 피겨 단체전에서 우승한 다음 날이다.

RUSADA는 즉각 출전정지 징계를 내렸지만 발리예바가 항소하자 곧 징계를 철회했다. 이에 ITA 등이 나서 CAS에 제소했지만 기각되면서 발리예바는 15일 예정대로 피겨 여자 쇼트프로그램에 출전한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr