여야, 추경안 담판 짓나…국회, 본회의 일단 정회

박병석 "추경안 심사 마무리 촉구"

與, 공식 선거운동 하루 전 처리해야

野 "1000만원은 해야 충분한 보상"

[아시아경제 이현주 기자] 추가경정예산(추경)안을 놓고 여야가 합의에 이르지 못해 14일 열린 국회 본회의는 정회됐다.

박병석 국회의장은 이날 오후 3시 열린 본회의의 정회를 선포하며 "소상공인 지원 및 방역 대응을 위한 추경안이 지난 1월24일 제출돼 있으나 아직 방역지원금 규모에 대한 예결 심사가 완료되지 못하고 있다"면서 추경안 심사를 마무리해줄 것을 촉구했다.

여야는 이날 오전부터 추경안 합의를 도출해내기 위해 머리를 맞댔으나 결론을 내지 못 했다. 최대 쟁점은 소상공인 지원을 위한 방역지원금 규모로 정부는 300만원, 당은 1000만원을 주장하고 있다. 여당은 애초 500만원을 요구했다가 300만원 지원 추경안 처리 후 보완 방식을 제안했으나 야당이 수용하지 않았다.

윤호중 더불어민주당 원내대표는 이날 회동 후 "사각지대에 있는 분들에 대해 100만 원을 지원하는 방안도 포함돼 있으니 야당이 재난 지원금이 300만 원이 아니라 1000만원이어야 한다는 부분에 대해 좀 더 유연하게 생각해줬으면 한다"고 말했다. 반면 김기현 국민의힘 원내대표는 "소상공인 지원금은 1000만원으로 해야 제대로 된 충분한 보상이 된다"면서 "손실 보상률도 현행 80%에서 100%로 올려야 한다"고 주장했다. 재원 마련에 대해서도 여당은 적자국채 발행을, 야당은 본 예산 지출 구조조정을 언급해 이견을 나타내고 있다.

민주당은 공식 선거운동 시작인 15일 하루 전까지를 추경안 처리 시한으로 제시한 바 있어 단독 처리 할 가능성도 점쳐진다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr