안심하고 치료받으세요 … 대동병원 인공신장센터, 한 달 혈액 투석 1000례 돌파

개소 후 최초, 한국신장학회 2회 연속 인증



장비 14대 추가·신규 치료법 HDx 도입까지

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대동병원 인공신장센터가 지난 1월 한 달 동안 한 혈액 투석이 개소 최초로 1000례를 돌파했다.

신장은 횡격막 아래 등 쪽에 좌우 하나씩 있는 장기로 혈액 속 노폐물을 거르고 전해질과 물 비율을 조절하는 삼투압, 혈액량 제한을 통한 혈압 조절 등의 기능을 한다.

여러 이유로 신장이 제 기능을 하지 못하면 전신적 문제가 발생하며 단계에 따라 식이요법, 약물요법, 복막투석, 혈액 투석, 신장이식 등의 치료를 진행하게 된다.

혈액 투석은 신체 속 혈액을 투석 기계에 순환시켜 축적된 노폐물과 수분을 제거한 후 다시 신체에 돌려주는 치료법이다.

대동병원은 서구화된 식생활과 인구 고령화, 국가검진을 통한 조기 진단율이 높아지면서 혈액 투석 치료가 필요한 만성신부전 환자가 급격히 늘어나고 있다고 전했다.

안전하고 쾌적한 치료 환경을 조성하고자 2020년 1월 투석 장비 14대를 추가 도입하고 정수 시스템과 공간 리모델링, 음압 격리 전용 투석실을 운영하는 등 ‘인공신장센터’를 확장 개소했다.

도입한 투석 장비는 환자 개인별 맞춤 투석과 실시간 투석 효과 모니터링이 가능하며 투석 중 저혈압 빈도를 줄이고 투석 후 회복 시간 단축 등의 이점이 있다.

신규 치료법인 ‘HDx(Expanded HD)’를 도입해 기존 투석 치료에서 소량만 제거 가능했던 중분자 물질 제거를 효과적으로 하게 됐다.

인공신장센터는 대한신장학회가 주관하는 우수 인공신장실 인증평가에서 의료진 전문성, 윤리적 운영, 감염관리, 환자 관리, 환자 안전시설 등 심사과정을 거쳐 2회 연속 인증을 받았다.

센터 신장내과 전문의 김민지 과장은 “혈액 투석은 신장질환을 앓는 환자의 건강과 삶의 질 향상에 매우 중요한 치료”라며 “편안한 투석 환경과 우수한 의료 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr