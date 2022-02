북경한미약품, 5회 연속 '고신기술기업' 선정

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 14,610 전일가 259,000 2022.02.14 13:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대美 FDA, 한미약품 '포지오티닙' 시판허가 신청서 승인…마지막 관문 남았다진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까 close 의 중국 현지법인인 북경한미약품이 우수한 기술력을 토대로 5회 연속 중국 '고신기술기업(高新技術企業)'에 선정되는 쾌거를 거뒀다.

한미약품은 최근 북경한미약품이 중국 정부가 선정하는 고신기술기업에 선정됐다고 14일 밝혔다. 3년마다 이뤄지는 심사·지정을 5회 연속 통과한 것으로 이로써 무려 15년 연속 고신기술기업 인증을 누리게 됐다. 중국에 진출한 국내 기업 중 고신기술기업 인증 5회 연속 통과는 북경한미약품이 최초다.

고신기술기업 인증은 중국 과학기술위원회, 재정국, 세무총국 등이 조직한 전국고신기술기업인정관리부가 총괄한다. 국가가 중점적으로 지원하는 영역에서 지적재산권(IP) 체계를 구축하고 기업 활동을 펼치는 중국 현지 민간 기업이 대상이다. 인증 기준은 현지 기업 중 ▲바이오·신약 등 중국 정부 지정 중점 사업 여부 ▲해당 사업 분야 핵심기술에 관한 IP 보유 ▲기업 구성원의 10%이상 연구개발(R&D) 인력 확보 ▲특정 수준의 R&D 투자 등 총 4개 영역 조건을 만족하고 지속 성장이 가능한 기업만을 대상으로 평가가 진행된다.

고신기술기업에는 다양한 혜택이 주어진다. 북경한미약품은 이를 통해 법정 기업소득세율인 25%보다 약 10%포인트 낮은 15% 수준의 법인세를 적용받고 있다. 연구 인력 및 연구개발비에 대해서는 추가 소득공제와 기업경영환경개선 보조금 등 혜택도 있다.

북경한미약품은 연간 매출의 10%가량을 신약 개발 R&D에 투자하고 있다. 현지 연구센터를 통해서는 독자적 이중 항체 플랫폼 기술 '펜탐바디'를 적용한 다양한 신약을 개발하고 있다.

임해룡 북경한미약품 총경리는 "법인세 감면 등 혜택을 주는 고신기술기업 인증을 5차례 연속 획득했다는 것은 중국 정부, 허가기관 등이 북경한미약품의 신약 개발 잠재력을 높이 평가하고 있다는 뜻"이라며 "신약 연구에 속도를 높여 빨리 상용화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr