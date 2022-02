[아시아경제 지연진 기자] 인텔리안테크 인텔리안테크 189300 | 코스닥 증권정보 현재가 74,100 전일대비 2,400 등락률 -3.14% 거래량 69,635 전일가 76,500 2022.02.14 13:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일다가올 가상현실·돌아올 예전 일상…"성장과 회복에 투자하라"[실전재테크] [클릭 e종목]"인텔리안, 아마존 등과 안테나 공급 논의…이유있는 증설" close 는 지난해 연결 매출액이 1379억원으로 전년대비 25% 증가했다고 14일 공기했다.

이 기간 영업이익은 48% 감소한 16억원, 당기순이익은 52억원으로 808% 급증했다.

이 회사는 "상선시장 수요확대로 인하 VSAT안테나 매출 증가 및 저궤도 위성통신 안테나 매출이 시작됐다"며 "해상운임 상승과 원자재 증가, 투자 비용으로 영업이익은 줄었지만 환율 변동으로 인한 영업외이익이 늘었다"고 밝혔다.

