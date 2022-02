현대사료, 1주당 100원 현금배당 결정…작년 영업익 흑자전환

[아시아경제 지연진 기자] 현대사료 현대사료 016790 | 코스닥 증권정보 현재가 17,500 전일대비 750 등락률 +4.48% 거래량 361,945 전일가 16,750 2022.02.14 13:05 장중(20분지연) 관련기사 공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!현대사료, 거래처에 50억 규모 채무보증 결정현대사료, 거래처에 150억원 규모 채무보증 결정 close 는 지난해말 기준 보통주 1주당 100원을 현금배당하기로 결정했다고 14일 공시했다.

배당금총액은 6억여원으로, 시가배당율은 0.6%다.

이 회사는 지난해 매출액이 2.6% 증가한 1103억원, 영업이익은 12억원으로 흑자전환했다.

당기순손실은 7억여원으로 적자전환했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr