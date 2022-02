고흥 햇김, 높은가격 형성 작황양호

91,352톤 위판량으로 전년대비 150억원 증가

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 고흥군은 2022년산 고흥지역 생김이 맛과 향에서 최고의 품질을 인정받고 지난해보다 풍작 및 높은 가격을 형성하고 있다고 밝혔다.

고흥김은 올해 10,293ha의 면적에 총 102,930책이 시설되어 도화면 구암위판장에서 지난 11월 20일부터 생김 위판에 들어가 처음부터 높은 가격이 형성 됐다.

지난해 생김 가격은 1포대(120㎏)당 평균 97천원에서 올해는 평균 10만3천원으로 가격이 형성되어 2월 10일 현재 생산계획대비 72%인 91,352톤의 위판량과 778억원의 위판액을 올려 전년대비 150억원이 증가했다.

올해는 지난해 양식 초기에는 높은 수온으로 김 생산이 부진했지만, 다행히 해황여건이 현재까지 양호하여 서해 일부해역에서 발생된 대규모 황백화 피해가 발생하지 않고 있어 김 양식 어업인 모두 안도하는 분위기다.

고흥군은 고품질 김 생산을 위하여 김 냉동망 종자지원 등 6종 사업에 56억8천3백만원의 사업비를 확보해 전국 김밥용 김 생산량의 80%를 차지하는 김 양식 어업인들의 안정적인 소득 향상에 적극 지원키로 했다.

군 관계자는 “생김 생산은 해황 여건과 작황을 볼 때 4월 중순까지 생김 채취가 이루어질 것으로 예상되며, 생산량 및 소득은 전년 864억원 보다 증가한 1,000억원 이상 초과 달성은 무난할 것으로 전망하고 있다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr