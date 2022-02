쿠팡, 갤럭시 S22 사전예약…"웨어러블 제품 30% 할인쿠폰 제공"

사전예약 구매 상품, 22일부터 순차 배송

중고폰 보상판매, 쿠팡 안심케어 등 마련

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡에서 삼성전자의 올 상반기 전략 스마트폰 '갤럭시 S22 시리즈'를 사전예약 판매한다.

쿠팡은 14일부터 21일까지 갤럭시 S22 시리즈에 대해 사전예약을 진행한다. 대상 모델은 갤럭시 S22, 갤럭시 S22 플러스, 갤럭시 S22 울트라 등 3가지로 준비됐다. 사전예약을 통해 구매한 상품은 오는 22일부터 순차적으로 배송될 예정이다.

갤럭시 S22 시리즈는 카메라 성능을 대폭 향상시켜 많은 이들의 기대를 받고 있다. 국내 출고가는 갤럭시 S22 99만9900원, 갤럭시 S22 플러스 119만9000원, 갤럭시 S22 울트라 145만2000원(256GB), S22 울트라 155만1000원(512GB)이다. 울트라 모델은 S 시리즈 최초로 S펜을 내장했다.

쿠팡에서 S22 시리즈를 사전예약하는 고객에게는 갤럭시 웨어러블 제품을 30% 할인된 금액에 구매할 수 있는 쿠폰이 발급된다. 갤럭시 워치4, 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브 등 웨어러블 제품에 적용된다.

사전예약 시 '삼성 케어 플러스 파손 보장형 1년권' 혜택도 누릴 수 있다. 1년 내 파손보상 2회, 수리비 즉시 할인, 방문수리 3회 등의 혜택이 있다.

쿠팡은 중고폰 보상판매 서비스를 제공한다. 갤럭시 S22 시리즈를 구매한 고객은 기존에 사용하던 휴대폰을 간편하게 처분할 수 있다. 또한 휴대폰 파손보험 '쿠팡안심케어'가 마련돼 있다. 쿠팡안심케어를 구매하면 휴대폰을 수리하거나 교체가 필요할 경우 보험서비스를 받을 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "앞으로도 글로벌 브랜드의 다양한 신제품을 로켓배송으로 가장 빠르고 편리하게 만나볼 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr